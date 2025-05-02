До такого висновку прийшов аналітик Девід Акс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Скільки ресурсів потрібно Росії, аби захопити всю Україну

Аналітик Девід Акс заявив, що у квітні 2025 року Росія захопила близько 176 квадратних кілометрів. Щоб окупувати ці території, російська армія втратила близько 4800 транспортних засобів та понад 36 600 окупантів, які загинули чи отримали поранення під час штурмів. Водночас аналітик польської компанії Rochan Consulting Конрад Музика оцінює втрати України у квітні 2025 року як "мінімальні".

У ЗМІ наголосили, що Україна на 603 628 квадратних кілометрів. Нині Росія окупувала близько 19% від усіх українських територій. Відтак, Девід Акс зробив припущення, що Москві б знадобилися сотні років, щоб окупувати всю Україну.

За нинішніх темпів наступу і втрат, росіяни захоплять решту України у 2256 році ціною 101 мільйона жертв. Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб,

– заявив аналітик.

Водночас аналітик додав, що, попри приголомшливі втрати, російська армія не паралізована. Кремль продовжує відправляти на фронт цивільні транспортні засоби, намагаючись перекрити втрати, а також щомісяця набирає 30 тисяч військовослужбовців. Оскільки багато поранених повертаються на передову, то збройні сили Росії щомісяця набирають більше людей, аніж втрачають.

Американський генерал Крістофер Каволі наголосив, що, фактично, кількість російських сил в Україні зростає. За його словами, нині чисельність окупантів в Україні сягає не менше 600 тисяч, що є "найвищим показником за весь час війни й майже вдвічі перевищує чисельність сил вторгнення" в лютому 2022 року.

Яніс Клюге, заступник керівника відділу Східної Європи та Євразії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки, пояснив, що Кремлю вдається підтримувати такий високий рівень вербування до лав армії за рахунок двох речей: гроші та настрої у суспільстві. Так, Росія пропонує великі грошові бонуси за підписання контракту, а також спекулює, що війна скоро закінчиться.

Наразі Москва витрачає на оборонну сферу 40% від усіх державних витрат. Це найвищий показник з часів Холодної війни. До прикладу, США витрачають на оборонку лише 13% від федерального бюджету.

Такі високі витрати підтримали й росіяни, хоча на війні вже загинуло чи отримало поранення понад 800 тисяч окупантів. Нині Росія, за прогнозами аналітиків, налаштована на тривалу війну, яка може поширитися за межі України.

"Росія перебудувала свої військові, економічні та соціальні структури, таким чином, щоб витримати те, що Кремль називає довгостроковою конфронтацією із Заходом", – наголосив генерал Каволі.