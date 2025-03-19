Соответствующую информацию официальные лица США сообщили своим европейским коллегам. Об этом во вторник, 18 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

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Какую роль играет Европа

По словам собеседников издания, американцы сообщили европейцам, что сейчас приоритетом является прекращение боевых действий в Украине и обсуждение таких вопросов, которые, в частности, бы касались гарантий безопасности, которые можно предоставить Киеву.

Информационно-разъяснительная работа может частично успокоить союзников, которые опасаются, что США попытаются заключить соглашение без участия европейских лидеров, что может ослабить безопасность Украины или Европы. Сейчас президент Дональд Трамп преимущественно исключил Европу из своих разговоров с Украиной и Россией,

– говорится в статье.

Опасения увеличились на фоне недавнего разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Последний отклонил предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня в Украине, согласившись лишь ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Напоминают, что союзники Украины ввели шквал санкций против России после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Ограничительные меры коснулись как лиц, приближенных к российской власти, так и организаций.

Есть также вторичные санкции, которые направлены на усиление влияния прямых санкций путем наказания третьих сторон, которые стремятся или уже непосредственно связаны с соответствующими организациями, внесенными в санкционный список.

Представители США неоднократно заявляли союзникам, что санкции будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, и они готовы принять меры для усиления давления на Кремль, если он не будет сотрудничать, в частности по вопросу энергетики.