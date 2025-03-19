Відповідну інформацію офіційні особи США повідомили своїм європейським колегам. Про це у вівторок, 18 березня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

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Яку роль відіграє Європа

За словами співрозмовників видання, американці повідомили європейцям, що наразі пріоритетом є припинення бойових дій в Україні та обговорення таких питань, які, зокрема, б стосувалися гарантій безпеки, які можна надати Києву.

Інформаційно-роз’яснювальна робота може частково заспокоїти союзників, які побоюються, що США спробують укласти угоду без участі європейських лідерів, що може послабити безпеку України чи Європи. Наразі президент Дональд Трамп переважно виключив Європу зі своїх розмов з Україною та Росією,

– ідеться у статті.

Побоювання збільшилися на тлі нещодавньої розмови Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Останній відхилив пропозицію Трампа про 30-денне припинення вогню в Україні, погодившись лише обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру.

Нагадують, що союзники України запровадили шквал санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Обмежувальні заходи торкнулися як осіб, наближених до російської влади, так і організацій.

Є також вторинні санкції, які спрямовані на посилення впливу прямих санкцій шляхом покарання третіх сторін, які прагнуть або вже безпосередньо пов'язані з відповідними організаціями, внесеними до санкційного списку.

Представники США неодноразово заявляли союзникам, що санкції діятимуть доти, доки не буде досягнуто угоди, і вони готові вжити заходів для посилення тиску на Кремль, якщо він не співпрацюватиме, зокрема щодо питання енергетики.