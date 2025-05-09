Россия может начать новую войну в Европе уже через несколько лет, – премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предупредил, что Россия через несколько лет может нарастить военную мощь и начать новую войну против стран Северной Европы. Он призвал готовиться к такому сценарию уже сейчас.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на NOS.

Смотрите также Великобритания готовится к нападению России и ядерному удару: СМИ узнали новый план обороны

Где может напасть Россия в будущем

Схооф прокомментировал сообщения СМИ о росте российской активности вблизи границы с Финляндией, где, в частности, начали строить новые железнодорожные линии.

За несколько лет Россия может нарастить достаточные возможности для того, чтобы потенциально начать еще одну войну, и это запросто может быть на Европейском континенте,

– заявил премьер.

Он заметил, что "не хочет запугивать людей", и хотя уверенности в таком сценарии нет, исключать его нельзя.

По словам Схоофа, Нидерланды вместе с другими европейскими партнерами должны серьезно готовиться, чтобы это предотвратить.

Напомним, что по оценкам разведки Нидерландов, Россия уже через год после завершения войны в Украине сможет восстановить силы и напасть на европейские страны. Отмечается, что Москва не только восстанавливает свои запасы оружия, но и частично перемещает свои войска к границам НАТО.