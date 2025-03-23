Россия может напасть на Европу уже в этом году: военный историк назвал месяц

Немецкий военный историк оценил, насколько высока вероятность возникновения новых войн в Европе. Эксперт считает, что пока Россия "занята" Украиной, она не способна напасть на другие страны.

Военный историк, профессор Потсдамского университета Зенке Найтцель считает, что российская агрессия против Литвы возможна уже этой осенью, передает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Смотрите также Если Россия нарушит перемирие: может ли НАТО применить 5 статью для защиты Украины

Когда Россия может напасть на Европу

Найтцель отметил, что имеет достаточно сильные опасения относительно распространения войны на другие страны Европы. Лето 2025 года может стать последним мирным летом для европейцев.

Специалист указал на то, что ситуация в сфере безопасности в мире изменилась из-за политики Путина и Трампа.

Россия уже готовится к масштабным учениям в Беларуси. Страны Балтии боятся, что во время этих тренировок российские войска могут пересечь границу. Союзники больше не уверены, что сработает 5-я статья НАТО, и США станут на их защиту.

Обратите внимание! Проведение совместных белорусско-российских военных учений "Запад – 2025" запланировано на сентябрь 2025 года.

Историк отметил, что страны Европы должны быть готовы к такому развитию событий и усиливать собственную обороноспособность. По его мнению, будет ли новая война зависит от того, какой будет реакция НАТО, Трампа и будет ли достигнут мир в Украине.

Найтцель убежден, что пока Путин воюет в Украине, он вряд ли решится совершить нападение на другую страну.

К слову, подобное мнение высказали глава немецкой разведки Бруно Каль и глава финской разведки Юха Мартелиус. Они считают, что конец войны в Украине может означать угрозу для других стран.