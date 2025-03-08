Путин готовится проверить, работает ли пятая статья НАТО, – глава разведки Германии

Россия планирует испытать единство Запада. Немецкая разведка предупредила об угрозе со стороны Москвы.

В интервью вещателю Deutsche Welle глава немецкой разведки Бруно Каль рассказал, что Кремль рассматривает возможность проверки надежности статьи 5 НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного союзника расценивается как нападение на всех, передает 24 Канал со ссылкой на dpa.

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Мы очень надеемся, что это не так, и что нам не придется оказаться в сложной ситуации испытания этой статьи. Однако мы должны исходить из того, что Россия хочет испытать нас, поставить единство Запада под угрозу,

– сказал Каль.

По его словам, то, когда именно Москва может сделать что-то подобное, зависит от течения войны в Украине.

Если война закончится в Украине закончится раньше 2029 или 2030 года, Россия сможет направить свои технические, материальные и человеческие ресурсы для нападения на Европу.

Разведчик не исключает, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России в отношении европейцев может возникнуть раньше, чем ожидалось.

Обратите внимание! Подобное мнение высказал и глава финской разведки. Юха Мартелиус считает, что конец войны в Украине освободит ресурсы для агрессии России против других государств.

Каль отметил, что Россия видит будущий мировой порядок похожим на ситуацию в Европе в конце 1990-х годов – с расширением сферы свого влияния на запад, желательно без присутствия США в Европе.