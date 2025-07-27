Рубио назвал страну, без которой Россия не смогла бы вести войну против Украины

Без скрытой поддержки Китая Россия не имела бы возможности продолжать войну против Украины. Пекин помогает Москве, в частности, путем закупки российской нефти.

Такое заявление в субботу, 26 июля сделал государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в эфире Fox News.

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Как Китай помогает России вести войну?

По его мнению, Пекин играет решающую роль в обеспечении Москвы продолжать войну в Украине, и Европа, как говорит Рубио, это понимает.

Китай предоставляет России столько помощи, сколько может себе позволить, чтобы не быть разоблаченным. Европейцы уже это поняли. Путин не смог бы продолжать эту войну без поддержки Китая, особенно без закупки российской нефти,

– заявил Марко Рубио.

По его словам, Китай заинтересован в длительном продолжении российско-украинской войне, поскольку это отвлекает Соединенные Штаты и мешает им сосредоточиться на других регионах мира, которые также в интересах Пекина.

К слову, The Hill уже сообщало, что Китай не заинтересован в безоговорочной победе или поражении России в войне в Украине, предпочитая длительную изнурительную войну, которая ослабит Россию. Длительная война еще и расшатывает Запад.

В издании отмечали, что если Россия победит в Украине, Владимир Путин будет полон самоуверенности и может напасть на страну НАТО или попытаться аннексировать Северный Казахстан, что совсем не принесет пользы Китаю.

Какую поддержку получает Москва?

The Telegraph недавно сообщало, что на территории Украины обнаружили беспилотник, полностью состоящий из китайских комплектующих. Это первый подобный случай, ведь ранее россияне смешивали их с компонентами других стран.

Такая находка указывает на углубление сотрудничества между Китаем и Россией, несмотря на заявления Си Цзиньпина, что Пекин не поставляет летальное оружие ни одной стороне в войне. Китайские технологии уже фиксировались в российском оружии, но раньше их смешивали.

По оценке украинских и американских ведомств, до 80% электроники в российских дронах – китайского происхождения. В то же время Китай неоднократно отрицал поставки любого летального оружия в войну и настаивал, что "строго контролирует товары двойного назначения".