Россия негативно реагирует на предложения Келлога по миротворческим силам в Украине, – ISW

План специального представителя по вопросам Украины Келлога относительно размещения миротворческих сил на украинской территории после возможного окончания войны вызвал негативную реакцию в России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW) от субботы, 12 апреля. Ранее в Москве неоднократно отвергали идею привлечения миротворческих сил для контроля.

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Россия против миротворцев

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отреагировал на заявления Келлога и повторил возражения Кремля относительно присутствия любого миротворческого контингента в Украине после возможного будущего прекращения огня или мирного соглашения.

Россия, как пишет ISW, обосновывает свою вышеуказанную позицию тем, что любая миротворческая деятельность соответствующих сил сохранит "уровень токсичности", который якобы побудил Москву начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

В Институте изучения войны отмечают, что кремлевские чиновники ранее неоднократно отвергали идею размещения возможного будущего миротворческого контингента на территории Украины или любое подобное участие Европы в послевоенной Украине.

Обвинения Мирошника в "токсичности" в Украине является косвенной ссылкой на регулярные требования Кремля, чтобы любое завершение войны в Украине было направлено на решение так называемых "главных причин" войны, которые неоднократно упоминали в России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров определил предполагаемые Россией "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не расширяться на восток и якобы дискриминацию украинским правительством этнических русских и русского языка, медиа и культуры в Украине.

Российские официальные лица часто прямо ссылаются на эти "первопричины", чтобы оправдать продолжающиеся военные усилия России и предвоенные требования, равносильные полной капитуляции Украины,

– говорится в отчете.

Напомним, ранее, по данным The Times, Кит Келлог предложил разделить послевоенную Украину на три части с размещением европейских войск на западе страны и демилитаризованной зоной и ВСУ между ними и оккупированным востоком.