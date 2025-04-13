Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) від суботи, 12 квітня. Раніше у Москві неодноразово відкидали ідею залучення миротворчих сил задля контролю.

Дивіться також Україну можуть поділити, як Берлін після Другої світової – план Келлога

Росія проти миротворців

Посол з особливих доручень МЗС Росії Родіон Мірошнік відреагував на заяви Келлога та повторив заперечення Кремля щодо присутності будь-якого миротворчого контингенту в Україні після можливого майбутнього припинення вогню або мирної угоди.

Росія, як пише ISW, обгрунтовує свою вищевказану позицію тим, що будь-яка миротворча діяльність відповідних сил збереже "рівень токсичності", який нібито спонукав Москву почати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

В Інституті вивчення війни зауважують, що кремлівські чиновники раніше неодноразово відкидали ідею розміщення можливого майбутнього миротворчого контингенту на території України чи будь-яку подібну участь Європи в післявоєнній Україні.

Звинувачення Мірошника в "токсичності" в Україні є непрямим посиланням на регулярні вимоги Кремля, аби будь-яке завершення війни в Україні було спрямоване на вирішення так званих "головних причин" війни, які неодноразово згадували у Росії.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визначив передбачувані Росією "першопричини" війни як нібито порушення НАТО зобов’язань не розширюватися на схід і нібито дискримінацію українським урядом етнічних росіян і російської мови, медіа та культури в Україні.

Російські офіційні особи часто прямо посилаються на ці "першопричини", щоб виправдати триваючі військові зусилля Росії та передвоєнні вимоги, що дорівнюють повній капітуляції України,

– ідеться у звіті.

Нагадаємо, раніше, за даними The Times, Кіт Келлог запропонував розділити повоєнну Україну на три частини з розміщенням європейських військ на заході країни та демілітаризованою зоною та ЗСУ між ними та окупованим сходом.