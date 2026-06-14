Россия начинает терять главный козырь в войне против Украины: CNN сделало прогноз

С самого начала войны против Украины Россия делала ставку на многочисленное население и мощную военную промышленность. Однако к пятому году боевых действий это преимущество оккупантов начало неуклонно таять.

Многомиллионные контракты уже не привлекают новобранцев так, как раньше. В первом квартале 2026 года набор в российскую армию снизился на 20% по сравнению с 2025 годом. Вероятно, он будет и дальше падать. Об этом пишет CNN со ссылкой на экспертов.

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Почему в России уменьшается количество желающих воевать против Украины?

Для России это первая война, в которой она платит гражданам за участие в боевых действиях, а не просто заставляет их. И именно это создает экономическую нагрузку и проблемы с набором людей. Такое мнение высказал Найджел Голд-Дэвис, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

Он говорит, что денежные стимулы больше не работают эффективно. Поэтому Россия начала терять больше военных, чем может набрать.

Аналитики отмечают, что Путину, вероятно, придется принимать еще более непопулярные решения, если он хочет продолжать войну.

Война также вызвала нехватку рабочей силы в экономике России, которая переживает кадровый кризис.

В оборонной промышленности заводы уже работают на пределе возможностей, в круглосуточном режиме. Это затрудняет дальнейшее увеличение производства оружия, а потребность в работниках еще больше давит на экономику.

"Вся российская экономика переживает самый серьезный дефицит рабочей силы в истории", — отмечает Голд-Дэвис.

По некоторым оценкам западной разведки, в войне погибло почти 500 000 российских военных, а сотни тысяч граждан покинули страну, чтобы избежать призыва.

Из-за нехватки работников Россия может активнее привлекать рабочую силу из Индии, Северной Кореи и стран Африки.

При более жестком сценарии Россия может вернуться к принудительной мобилизации и ограничить выезд из страны для мужчин призывного возраста.

Кремль скоро столкнется с выбором: либо резко ужесточать требования к экономике и обществу, либо сокращать военные цели,

– считает Голд-Дэвис.

Некоторые эксперты полагают, что Кремль может частично решить проблему набора, ища новобранцов за пределами крупных городов, привлекая студентов и иностранцев. Однако давление на экономику растет. Военные расходы и набор персонала обходятся в десятки миллиардов долларов ежегодно – примерно 9,5% федерального бюджета и около 2% ВВП.

Российская экономика замедляется, растет количество закрытых предприятий и падает доверие потребителей. Несмотря на рост зарплат, доходы не успевают за инфляцией. Люди сталкиваются с ростом цен на продукты, высокими коммунальными тарифами и повышением налогов.

Эксперты считают, что такие процессы могут ослабить поддержку войны среди населения. Но власть, напротив, усиливает контроль и репрессии. Кремль обычно не отказывается от своих целей, а, наоборот, расширяет их.