Россия требует от Украины отказаться от Донбасса и не размещать иностранные войска, – Reuters

Глава Кремля Владимир Путин требует, чтобы Украина отказалась от всей территории восточного Донбасса, отреклась от стремления вступить в НАТО, сохраняла нейтралитет и не допускала размещения западных войск в стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие основные требования Кремля?

15 августа Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на Аляске – это был первый российско-американский саммит за более чем четыре года. По словам источников, большую часть трехчасовых закрытых переговоров лидеры посвятили обсуждению возможного компромисса по Украине.