Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Які основні вимоги Кремля?

15 серпня Володимир Путін зустрівся з Дональдом Трампом на Алясці – це був перший російсько-американський саміт за більш ніж чотири роки. За словами джерел, більшу частину трьохгодинних закритих переговорів лідери присвятили обговоренню можливого компромісу щодо України.

Після зустрічі з Трампом Путін висловив сподівання, що саміт "відкриє шлях до миру в Україні", однак жоден із президентів не розкрив деталей переговорів.

Фактично, за словами джерел, Путін пішов на певний компроміс у порівнянні з вимогами червня 2024 року, коли він наполягав, щоб Київ віддав Росії повністю чотири області: Донецьку й Луганську на сході, а також Херсонську й Запорізьку на півдні.

Київ відхилив ці умови, назвавши їх фактичною капітуляцією. У своїй новій пропозиції Володимир Путін дотримується вимоги про повне виведення військ з частин Донбасу, які Україна контролює, повідомляють три джерела. Натомість Москва погоджується заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях,

– йдеться в матеріалі.

За словами джерел, Кремль також готовий відмовитися від невеликих частин Харківщини, Сумщини й Дніпропетровщини, які тимчасово контролює.

Путін також наполягає на старих вимогах: відмова України від членства в НАТО, юридичні гарантії, що Альянс не розширюватиметься далі на схід, обмеження для української армії та заборона на присутність західних військових у країні у форматі миротворчої місії.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що відмова від міжнародно визнаних територій у рамках домовленостей є неприйнятною. Він підкреслював, що Донбас виконує роль фортеці, яка стримує російський наступ вглиб країни.