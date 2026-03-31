"Будут ответные меры": Песков резко пригрозил Европе из-за украинских дронов
- Дмитрий Песков заявил, что Россия прибегнет к "ответным мерам", если европейские страны будут предоставлять Украине воздушное пространство для атак дронов.
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергло информацию об использовании польского воздушного пространства для атак против России.
Если европейские страны будут предоставлять Украине свое воздушное пространство для осуществления атак беспилотников на Россию, Москва прибегнет к "ответным мерам".
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции во вторник, 31 марта, передает российское пропагандистское издание "ТАСС".
Как Россия угрожает Европе?
По словам кремлевского чиновника, российские военные сейчас анализируют ситуацию с ударами украинских военных по российским объектам, а также готовят соответствующие предложения и, мол, могут принять меры.
Россия сделает выводы, если страны ЕС предоставили свое воздушное пространство для ударов украинских дронов на северо-запад,
– сказал он.
Ранее, по данным Defence 24, Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергло информацию о том, что польское воздушное пространство предоставляют для атаки против России, назвав намеки на это неоправданными.
Что известно о нарушении пространства Европы?
Напомним, недавно в Эстонии объявляли воздушную тревогу из-за движения неизвестных беспилотников, которые двигались в направлении границы страны. Из-за этого отменяли или временно задерживали некоторые рейсы.
До этого российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Молдовы, пересекая границу со стороны Одесской области. Дрон находился над несколькими населенными пунктами, в частности над Дубоссарами и Оргеивом.
Также ранее российский беспилотник попал в дымовую трубу электростанции в Эстонии. По предварительным данным, пострадавших в результате этого нет, сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.