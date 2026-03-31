Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час пресконференції у вівторок, 31 березня, передає російське пропагандистське видання "ТАСС".
Як Росія погрожує Європі?
За словами кремлівського високопосадовця, російські військові наразі аналізують ситуацію з ударами українських військових по російських об'єктах, а також готують відповідні пропозиції та, мовляв, можуть вжити заходів.
Росія зробить висновки, якщо країни ЄС надали свій повітряний простір для ударів українських дронів на північний-захід,
– сказав він.
Раніше, за даними Defence 24, Оперативне командування Збройних сил Польщі спростувало інформацію про те, що польський повітряний простір надають для атаки проти Росії, назвавши натяки на це невиправданими.
Що відомо про порушення простору Європи?
Нагадаємо, нещодавно в Естонії оголошували повітряну тривогу через рух невідомих безпілотників, які рухалися у напрямку кордону країни. Через це скасовували або тимчасово затримували деякі рейси.
До цього російський "Шахед" порушив повітряний простір Молдови, перетнувши кордон з боку Одеської області. Дрон перебував над кількома населеними пунктами, зокрема над Дубоссарами та Оргеївом.
Також раніше російський безпілотник влучив у димову трубу електростанції в Естонії. За попередніми даними, постраждалих внаслідок цього немає, наразі усі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.