О 0:30 31 березня від армії оборони Естонії почали надходити SMS про можливу повітряну загрозу в повітах Іда та Ляяне-Вірумаа. Про це повідомили в ERR.

Що відомо про повітряну тривогу в Естонії?

В ніч на 31 березня в Естонії оголосили повітряну загрозу. За інформацією Естонських збройних сил, кілька безпілотників рухалися в сторону кордону, але не були збиті.

Близько 3 ночі військові знову оголосили про загрозу БпЛА в регіоні. О 4:43 ситуація повторилася, але вже за годину пролунав відбій тривоги.

Через загрозу БпЛА було скасовано або перенесено деякі рейси. Літак Finnair з Гельсінкі до Тарту розвернувся над аеродромом Пилтсамаа після отримання сповіщення, а зворотний рейс з Тарту до Гельсінкі, запланований на 31 березня, скасували.

Естонські збройні сили оголосили про виявлення повітряної активності за межами повітряного простору Естонії, яка може становити загрозу для Естонії. Тому було оголошено превентивне сповіщення про загрозу,

– зазначили у виданні.

Армія оборони також закликала "продовжувати роботу у звичайному режимі", але наголосила на необхідності залишатися уважними та дотримуватися усіх вказівок у разі загрози.

