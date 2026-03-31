Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции во вторник, 31 марта, передает российское пропагандистское издание "ТАСС".
Как Россия угрожает Европе?
По словам кремлевского чиновника, российские военные сейчас анализируют ситуацию с ударами украинских военных по российским объектам, а также готовят соответствующие предложения и, мол, могут принять меры.
Россия сделает выводы, если страны ЕС предоставили свое воздушное пространство для ударов украинских дронов на северо-запад,
– сказал он.
Ранее, по данным Defence 24, Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергло информацию о том, что польское воздушное пространство предоставляют для атаки против России, назвав намеки на это неоправданными.
Что известно о нарушении пространства Европы?
Напомним, недавно в Эстонии объявляли воздушную тревогу из-за движения неизвестных беспилотников, которые двигались в направлении границы страны. Из-за этого отменяли или временно задерживали некоторые рейсы.
До этого российский "Шахед" нарушил воздушное пространство Молдовы, пересекая границу со стороны Одесской области. Дрон находился над несколькими населенными пунктами, в частности над Дубоссарами и Оргеивом.
Также ранее российский беспилотник попал в дымовую трубу электростанции в Эстонии. По предварительным данным, пострадавших в результате этого нет, сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.