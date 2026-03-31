Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции во вторник, 31 марта, передает российское пропагандистское издание "ТАСС".

Смотрите также Дрон будет преодолевать 200 километров: украинцы создали батарею, что меняет ход войны

Как Россия угрожает Европе?

По словам кремлевского чиновника, российские военные сейчас анализируют ситуацию с ударами украинских военных по российским объектам, а также готовят соответствующие предложения и, мол, могут принять меры.

Россия сделает выводы, если страны ЕС предоставили свое воздушное пространство для ударов украинских дронов на северо-запад,

– сказал он.

Ранее, по данным Defence 24, Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергло информацию о том, что польское воздушное пространство предоставляют для атаки против России, назвав намеки на это неоправданными.

Что известно о нарушении пространства Европы?