"Ехал изготавливать шампунь, а попал в ад": как Россия заманивает африканцев на войну в Украину

Тысячи иностранцев Россия завербовала для участия в боевых действиях в Украине и работы на военных заводах. Африканцев и жителей других развивающихся стран заставляют служить в армии оккупантов, заманивая высокой зарплатой.

Многие африканцы, завербованных в российское войско, так и не вернулись, – они стали жертвами самоубийственных пехотных атак, во время которых захватчики ежедневно несут более 1100 потерь, продвигаясь на считанные метры, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Ехали делать шампунь, а оказались на войне

Среди африканцев, которых обманом заставили служить в оккупационном войске, Жан Онана. Безработного камерунца, неспособного содержать жену и трех маленьких детей, привлекло объявление о работе на российской фабрике шампуней.

36-летний Онана отложил деньги на билет и в марте улетел в Москву. Однако вместо решения финансовых проблем, это путешествие привело его в ад восточного фронта в Украине. Онана почти сразу по прибытии был задержан вместе с 10 другими мужчинами из Бангладеша, Камеруна, Зимбабве и Ганы. Им сообщили, что работать они не будут. Вместо этого им предложили подписать однолетний контракт на службу в российской армии.

Онана, соблазнившись обещаниями высокой зарплаты и под давлением подписав контракт, прошел пятинедельное обучение в Ростове и Луганске. В его подразделении было еще около десяти иностранцев – из Бангладеша, Зимбабве и Бразилии.

Во время учебы он еще мог звонить домой, но на пути к фронту у него забрали телефон и документы.

Его военная карьера завершилась почти не начавшись. В начале мая он попал в плен.

Еще один недавно захваченный в плен африканец – 25-летний Малик Диоп из Сенегала. На допросе ВСУ он рассказал, что учился в России, когда к нему подошли рекрутеры в торговом центре. Они пообещали ему работу на кухне в Луганске за 5700 долларов в месяц, подальше от боевых действий.

Однако уже через неделю ему выдали оружие, гранаты и каску и повезли на фронт под Торецк. Как только представилась возможность, он выбросил оружие и форму и дезертировал. После двух дней блуждания его нашли украинцы.

Рауль Сумо Тайо, исследователь Института исследований безопасности в Претории, объясняет, что низкий уровень жизни в африканских странах заставляет ее жителей соглашаться на службу в российской армии.

Базовая зарплата рядового в Камеруне - около 67 фунтов стерлингов в месяц. Зато Россия, по данным источников, предлагает около 1500 фунтов стерлингов.

Россия использует африканцев не только на фронте. В мае Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью сообщила, что российская компания набирает сотни молодых женщин-иностранок, в основном из Африки, для изготовления иранских дронов Shahed.

Их нанимали на работу в компанию в Алабужской особой экономической зоне – индустриальном парке в Елабуге, обещая высокую зарплату и возможности для обучения. Женщинам не сообщали, какую именно работу они будут выполнять, и что объект является военной целью.

Несколько африканских работниц этого завода, по сообщениям, были ранены во время атаки украинских дронов в апреле 2024 года.