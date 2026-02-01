Пустовал на протяжении 2000-х годов: Россия начала восстанавливать гарнизон у границы с НАТО

Россия усиливает границу со странами НАТО. Так, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что она начала восстанавливать старый советский гарнизон в Петрозаводске, который в 2000-х годах фактически пустовал.

Территорию, что была заросла травой и кустарниками, расчистили, туда завезли военную технику. Там планируют строительство новых казарм, что позволит существенно увеличить численность войск у границ с Альянсом, передает финский вещатель Yle.

Зачем Россия восстанавливает заброшенный гарнизон у границ с Финляндией?

Большинство российских войск в Республике Карелия сосредоточено именно в Петрозаводске. Там расположены: большая авиабаза, склад военной техники, штаб радиотехнического полка с примерно десятью радиолокационными станциями.

Сейчас в Карелии находится около 2 500 – 3 000 военных, большинство из которых относятся к Воздушно-космическим силам России.

На авиабазе Бесовец дислоцируются около 80 истребителей, в частности современные Су-35С и старые Су-27. В регионе также хранятся тысячи единиц бронетехники, грузовиков и артиллерии, преимущественно советского образца. Пока что в Карелии нет полноценных боевых частей, однако рост активности в петрозаводском гарнизоне прошлой зимой свидетельствует об изменении ситуации.

Военный эксперт Марко Эклунд считает, что модернизированный гарнизон предназначен для нового 44-го армейского корпуса, который Россия сформировала в 2024 году. Это означает увеличение численности сухопутных войск примерно на 15 000 солдат. Часть этих военных уже прибыла в Петрозаводск, однако им не хватает жилья и учебной инфраструктуры.

Район Рыбка, где расположен гарнизон, еще летом 2024 года был полуразрушенной, заросшей территорией с окопами, которые использовались для тренировок.

За последний год там: вырубили значительные участки леса, появилась военная техника, количество грузовиков выросло до более 50 единиц. Эклунд предполагает, что эта техника принадлежит автомобильной роте, которая занимается логистикой армейского корпуса, или же может быть основой ремонтного или даже железнодорожного подразделения.

По его словам, пригодных к использованию старых гарнизонов в Карелии осталось очень мало, поэтому Россия вынуждена строить новые объекты. Гарнизон в Рыбке явно маловат для армейского корпуса, и в регионе ожидаются масштабные строительные проекты. Из-за увеличения численности войск в районе Петрозаводска планируют возвести несколько новых казарменных комплексов.

Как восстанавливали гарнизон в Петрозаводске / Фото Yle

Сейчас большинство уже сформированных подразделений 44-го армейского корпуса участвует в боевых действиях против Украины. По данным российских СМИ, они находятся в Харьковской области.

Севернее, в Кандалакше, развертывание новых войск происходит еще активнее. Еще в июне прошлого года Yle сообщало о строительстве военного городка в Лупче-Савино для новой артиллерийской и инженерной бригад.

Спутниковые снимки показывают значительный прогресс строительства с мая 2025 года. По планам властей Мурманской области, там возведут около десяти новых зданий. Общая численность двух бригад оценивается примерно в 2 000 военных.

Гарнизон расположен на Кольском полуострове, чуть более чем в 100 километрах от финской границы, что делает его стратегически важным.

Финская разведка тем временем отмечает: пока продолжается война в Украине, Россия не может позволить себе содержать достаточное количество боеспособных войск для полноценного прикрытия границы с Финляндией.

