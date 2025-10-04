Границы уже обозначили: политолог озвучил 2 сценария России в отношении НАТО
- Политолог Петр Олещук отметил, что Россия озвучила два сценария против НАТО, которые подтверждают агрессивные намерения.
- Кремль официально будет отрицать эти действия, называя их "украинской провокацией", но стремится получить уступки от НАТО.
Владимир Путин неоднократно упоминал об укреплении армии Германии и о том, что Россия будет принимать ответные меры. Кроме этого, российские дроны и ракеты регулярно попадают в воздушное пространство стран НАТО.
Глава Кремля уже четко сообщил свои планы относительно Альянса. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политолог Петр Олещук, добавив, что Путин сделал это через российский МИД.
Как далеко может зайти Путин в эскалации в отношении НАТО?
Российский диктор делает вид, что якобы ничего не знает о дронах, говорит, что они не могли залететь так далеко. Понятно, что их не запускали из России, а значительно ближе. Из-за этого уже задержали танкер теневого флота.
К слову, Путин очень "интересно" отреагировал на такую новость. Он убеждал, что Россия не имеет никакого отношения к этому танкеру, но вместе с этим назвал его задержание "пиратством". Такая риторика является очень противоречивой.
Россия фактически открытым текстом обозначила свои границы. В частности, было несколько интересных заявлений со стороны российского МИД,
– подчеркнул Петр Олещук.
Представительница вражеского МИД Мария Захарова заявила, что украинцы якобы захватили и перепрограммировали российские "Шахеды". Теперь они якобы планируют запускать их по Польше с боевой частью.
А вторая новость касалась того, что якобы какие-то украинские ДРГ, под видом россиян и белорусов, хотят заходить на территорию Польши. Понятно, что все это означает подготовку россиян к обстрелу Польши дронами, а также к заходу на ее территорию российских диверсионных групп.
В обоих случаях официально Кремль будет это отрицать, называть "украинской провокацией". Но именно такие 2 сценария Россия озвучила перед странами НАТО и теперь ожидает уступок в свою сторону.
Противостояние России и НАТО растет: что известно?
- Российские дроны и самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО. Владимир Путин прокомментировал эту ситуацию и отметил, что Россия якобы не планирует нападать на Альянс. Диктатор назвал это "бредом" и посоветовал европейским лидерами "посмотреть, что происходит на улицах их городов".
- Генсек НАТО заявил, что залеты российских средств на территорию других стран является неприемлемым. Он добавил, что не сомневается в том, что за этим стоит Россия. Однако заметил, что нужно расследование, чтобы установить произошло ли это намеренно.
- Владимир Зеленский сказал, что так россияне проверяют реакцию НАТО и хотят увидеть, как далеко они могут зайти в своей агрессии. Также хотят отвлечь внимание Запада от войны в Украине.