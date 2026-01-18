Хотят создать предпосылки войны с Европой, – ISW о полетах россиян в небе стран НАТО

В ответ на это силы НАТО снова были приведены в боевую готовность. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), подробности передает 24 Канал.
Как сообщило Командование воздушных сил НАТО, в пятницу, 16 января, итальянские истребители Eurofighter Typhoon, дислоцированные в Эстонии, поднимались в небо для перехвата российского многоцелевого амфибийного самолета Бе-200.
Он прямо посреди дня приближался к акватории Балтийского моря. Этот инцидент стал очередным элементом системной активности российской военной авиации вблизи границ НАТО или с нарушением его воздушного пространства и, вероятно, имеет целью проверку скорости и эффективности реагирования Альянса.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что такие действия являются частью усиления Россией так называемой "фазы ноль". Речь идет о кампании по дестабилизации Европы, подрыва единства НАТО и формирования политических, информационных и психологических предпосылок для возможного будущего военного противостояния с Альянсом.
Стоит отметить, что еще с осени 2025 года российские дроны стали частыми гостями в небе европейских стран. В частности беспилотники замечали и над военными базами. Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл убежден, что Россия пытается психологически давить на европейские государства, заставляя их сосредотачиваться на собственной безопасности вместо усиления помощи Украине. В то же время действия НАТО в этой сфере, к сожалению, остаются недостаточно решительными.
Что еще известно о кремлевских провокациях в Европе?
-
17 декабря 2025 года российские военнослужащие незаконно зашли на территорию Эстонии в районе населенного пункта Васкнарва, что стало беспрецедентным инцидентом для государства-члена НАТО. В ответ эстонские власти немедленно отреагировали, усилив пограничное наблюдение и патрульные мероприятия.
-
Отдельно сообщается, что недавно в Германии над одной из авиабаз, где, вероятно, могла быть размещена система противоракетной обороны Arrow-3, фиксировали полет трех неустановленных беспилотников, которые не удалось нейтрализовать.
-
А в ГУР предупреждали, что страна-агрессор осуществляет структурные изменения в своих вооруженных силах и работает над созданием новых программ развития вооружений и усилением гибридных методов ведения войны.