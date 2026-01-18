Укр Рус
18 января, 14:35
Хотят создать предпосылки войны с Европой, – ISW о полетах россиян в небе стран НАТО

Татьяна Бабич
Основні тези
  • На днях российский военный самолет совершил полет вблизи воздушного пространства НАТО.
  • Таким способом Кремль пытается создать предпосылки для конфликта со странами Европы.

Российская агрессия давно вышла за пределы Украины. Так, 16 января произошел очередной полет российского военного самолета вблизи воздушного пространства Альянса.

В ответ на это силы НАТО снова были приведены в боевую готовность. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), подробности передает 24 Канал.

Как Россия провоцирует НАТО на войну?

Как сообщило Командование воздушных сил НАТО, в пятницу, 16 января, итальянские истребители Eurofighter Typhoon, дислоцированные в Эстонии, поднимались в небо для перехвата российского многоцелевого амфибийного самолета Бе-200.

Он прямо посреди дня приближался к акватории Балтийского моря. Этот инцидент стал очередным элементом системной активности российской военной авиации вблизи границ НАТО или с нарушением его воздушного пространства и, вероятно, имеет целью проверку скорости и эффективности реагирования Альянса.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что такие действия являются частью усиления Россией так называемой "фазы ноль". Речь идет о кампании по дестабилизации Европы, подрыва единства НАТО и формирования политических, информационных и психологических предпосылок для возможного будущего военного противостояния с Альянсом.

Стоит отметить, что еще с осени 2025 года российские дроны стали частыми гостями в небе европейских стран. В частности беспилотники замечали и над военными базами. Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл убежден, что Россия пытается психологически давить на европейские государства, заставляя их сосредотачиваться на собственной безопасности вместо усиления помощи Украине. В то же время действия НАТО в этой сфере, к сожалению, остаются недостаточно решительными.

Что еще известно о кремлевских провокациях в Европе?

  • 17 декабря 2025 года российские военнослужащие незаконно зашли на территорию Эстонии в районе населенного пункта Васкнарва, что стало беспрецедентным инцидентом для государства-члена НАТО. В ответ эстонские власти немедленно отреагировали, усилив пограничное наблюдение и патрульные мероприятия.

  • Отдельно сообщается, что недавно в Германии над одной из авиабаз, где, вероятно, могла быть размещена система противоракетной обороны Arrow-3, фиксировали полет трех неустановленных беспилотников, которые не удалось нейтрализовать.

  • А в ГУР предупреждали, что страна-агрессор осуществляет структурные изменения в своих вооруженных силах и работает над созданием новых программ развития вооружений и усилением гибридных методов ведения войны.