Молдова взялась за российские войска в Приднестровье: какое жесткое решение приняла страна
- Молдова объявила российских офицеров в Приднестровье персонами нон грата.
- Они должны легализовать свой статус в Молдове, иначе их могут задержать или депортировать.
Кишинев признал руководство российского военного контингента в Приднестровье нежелательными лицами и существенно ограничил их передвижение. Речь идет о командовании оперативной группы войск страны-агрессора, которое находится в государстве незаконно.
Именно поэтому их объявили персонами нон грата. Об этом со ссылкой на спикера парламента Игоря Гросу информирует издание Newsmaker.
Как Молдова разбирается с российскими солдатами в Приднестровье?
По информации местных медиа, в список персон нон грата попали несколько российских офицеров, в частности, командующий Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов, начальник штаба Марат Ярулин и Алексей Богомолов.
Теперь эти люди должны явиться на подконтрольную правительству территорию Молдовы для легализации своего статуса, иначе не смогут покидать Приднестровье.
В случае попытки выезда через контрольные пункты или аэропорт Кишинева им грозят задержание и депортация.
В Молдове также сообщили, что с начала года 76 иностранцев получили статус нежелательных лиц, среди них – представители незаконных военных формирований.
Справочно: Приднестровье (ПМР) – это самопровозглашенное образование, которое в мире не признают отдельным государством, а считают частью Молдовы. В 1991 году там провозгласили независимость, что повлекло вооруженный конфликт с Кишиневом.
При поддержке России сепаратисты установили контроль над регионом, хотя Москва официально не признала его суверенитет. В 2007 году на местном "референдуме" большинство якобы высказалось за независимость и сближение с Россией, однако международное сообщество не признало эти результаты.
Важно заметить, что недавно Молдова впервые с 2003 года представила план реинтеграции Приднестровья, предусматривающий поэтапное возвращение региона мирным путем.
Могут ли быть угрозы для Украины со стороны Приднестровья?
По словам заместителя руководителя ОП Павла Палисы, страна-агрессор не исключает создание "буферной зоны" со стороны Приднестровья, в частности на направлении Винницкой области, однако пока противник не имеет достаточных ресурсов для реализации таких намерений.
Владимир Зеленский считает подобный сценарий маловероятным. По его оценке, Россия сосредоточится на атаках по прифронтовым регионам и попытках продвижения в Донецкой области
В Госпогранслужбе также отмечают, что пока не фиксируют перемещения техники или войск, которые свидетельствовали бы о подготовке к созданию буферных зон.