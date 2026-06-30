Китай настаивает на немедленном прекращении боевых действий в Украине

На заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР Сунь Лэй призвал "обе стороны" – Украину и Россию – положить конец войне. Он особо отметил потери среди мирного населения.

Об этом он заявил во время своего выступления на заседании.

Читайте также: Китай помогает России в подготовке солдат: что говорят в ЕС

Что сказал представитель Китая?

Дипломат выразил соболезнования России и Беларуси в связи с "потерями среди гражданского населения", о которых говорила представительница страны-агрессора. Он осудил любые нападения на мирное население.

Представитель Китая заявил, что должна быть обеспечена безопасность граждан. По его словам, недавно Россия и Украина понесли серьезные потери среди мирного населения – самые значительные с начала российского полномасштабного вторжения, которое в Китае называют "конфликтом".

Все это вызывает глубокое сочувствие. Самое главное, что "конфликт" перетекает в гражданскую сферу, и от этого страдают ни в чем не виновные мирные жители. Если "конфликт" будет продолжаться бесконечно, то это приведет лишь к дополнительным страданиям, разрушениям, и все больше ни в чем не виновных людей будут переживать трагедию,

– заявил Сунь Лей.

Представитель КНР цинично призвал обе стороны воздержаться от ударов по гражданской инфраструктуре. Он предложил возобновить мирные переговоры, прекратить огонь и устранить "первопричины конфликта", однако не уточнил, что именно имел в виду.

Сунь Лэй заявил, что Китай продолжает сохранять нейтралитет. Также дипломат подчеркнул, что в Пекине готовы помогать Киеву и Москве в достижении мирного процесса.

Поддержка России со стороны Китая

В июне генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал сотрудничество между Россией и Китаем. Он отметил, что Альянс знает об обходе санкций и следит за всем.

Пекин, со своей стороны, продолжает поставлять большинство компонентов для производства "Шахедов". В частности, микрочипы, которые управляют полетом и наведением на цель.