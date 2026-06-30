Про це він сказав під час свого виступу на засіданні.

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Що сказав представник Китаю?

Дипломат висловив співчуття Росії та Білорусі щодо "втрат серед цивільних", про які розповідала представниця країни-агресорки. Він засудив будь-які атаки на мирне населення.

Представник Китаю заявив, що має бути забезпечена безпека громадян. За його словами, нещодавно Росія та Україна зазнали серйозних втрат серед мирного населення, найбільші з початку російського повномасштабного вторгнення, яке в Китаї називають "конфліктом".

Все це викликає серйозні співчуття. Найголовніше, що "конфлікт" перетікає в громадянський простір, і від цього страждають ні в чому не винні мирні мешканці. Якщо "конфлікт" буде тривати нескінченно, то будуть створені лиш додаткові страждання, руйнування і все більше ні в чому не винних людей будуть відчувати трагедію,

– заявив Сунь Лей.

Представник КНР цинічно закликав обидві сторони утриматись від ударів по цивільній інфраструктурі. Він запропонував відновити мирні переговори, припинити вогонь та викоренити "першопричини конфлікту", проте не уточнив, що саме мав на увазі.

Сунь Лей заявив, що Китай продовжує зберігати нейтралітет. Також дипломат наголосив, що в Пекіні готові допомагати Києву та Москві в досягненні мирного процесу.

Підтримка Китаєм Росії

У червні генсек НАТО Марк Рютте прокоментував співпрацю між Росією та Китаєм. Він зазначив, що Альянс знає про обхід санкцій та стежить за всім.

Пекін зі свого боку продовжує постачати більшість компонентів для виробництва "Шахедів". Зокрема мікрочипи, які керують польотом і наведенням на ціль.