Должен вернуться к вопросам Украины, России и Китая: Трамп сделал ряд заявлений на рождественском празднике
- Трамп во время рождественского мероприятия в Белом доме отметил, что государственные дела заставляют его вернуться к вопросам Китая, России и Украины.
- Президент США также пошутил о "плохом Санте" и похвастался ростом ВВП на 4,3% благодаря введенным тарифам.
Президент США Трамп рассказал, что мог бы долго общаться с детьми в рамках рождественских мероприятий. Впрочем государственные дела заставляют его возвращаться к другим серьезным темам.
Об этом он сообщил во время рождественского мероприятия в Белом доме, пишет 24 Канал.
Что Трамп сказал об Украине, России и Китае?
В среду, 24 декабря, Трамп общался с детьми по телефону, обсуждая путешествие Санта-Клауса по миру. Так во время одного из таких разговоров президент США заметил, что мог бы говорить значительно дольше, однако государственные дела заставляют его возвращаться к более серьезным темам.
Можно было бы так говорить весь день. Но нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам, хотя этим можно было бы заниматься весь день,
– сказал Трамп.
Также во время рождественского мероприятия президент США сделал ряд других заявлений. В частности Трамп пошутил, что власть должна следить, чтобы "Санту не подменили" и чтобы в страну не попал "плохой Санта".
Кроме того, президент отметил, что США нужны "люди с высоким IQ" и похвастался высокими экономическими показателями. Мол, ВВП вырос до 4,3% – на два процентных пункта больше, чем ожидалось, что, по его словам, является результатом введенных тарифов.
Как Трамп планирует урегулировать войну в Украине?
В ноябре 2025 года Дональд Трамп представил миру мирный план для прекращения войны в Украине. 28 пунктов соглашения подготовил спецпредставитель США Стив Уиткофф вместе с представителями России.
Однако Европейский Союз и Украина признали этот документ более выгодным для России, чем для Украины. Поэтому украинская, европейская и американская стороны начали работу над доработкой документа.
Уже в конце декабря 2025 года Владимир Зеленский впервые представил версию 20-пунктного соглашения и назвал его "базовым документом об окончании войны". Обо всех пунктах соглашения читайте в материале 24 Канала.