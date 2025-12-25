Должен вернуться к вопросам Украины, России и Китая: Трамп сделал ряд заявлений на рождественском празднике

Президент США Трамп рассказал, что мог бы долго общаться с детьми в рамках рождественских мероприятий. Впрочем государственные дела заставляют его возвращаться к другим серьезным темам.

Об этом он сообщил во время рождественского мероприятия в Белом доме, пишет 24 Канал.

Что Трамп сказал об Украине, России и Китае?

В среду, 24 декабря, Трамп общался с детьми по телефону, обсуждая путешествие Санта-Клауса по миру. Так во время одного из таких разговоров президент США заметил, что мог бы говорить значительно дольше, однако государственные дела заставляют его возвращаться к более серьезным темам.

Можно было бы так говорить весь день. Но нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам, хотя этим можно было бы заниматься весь день,

– сказал Трамп.

Также во время рождественского мероприятия президент США сделал ряд других заявлений. В частности Трамп пошутил, что власть должна следить, чтобы "Санту не подменили" и чтобы в страну не попал "плохой Санта".

Кроме того, президент отметил, что США нужны "люди с высоким IQ" и похвастался высокими экономическими показателями. Мол, ВВП вырос до 4,3% – на два процентных пункта больше, чем ожидалось, что, по его словам, является результатом введенных тарифов.

