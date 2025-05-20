Рубио назвал, почему Украина и Россия не могут найти общий язык

Государственный секретарь США Марко Рубио озвучил главную проблему в переговорах Украины и России. В его заявлении привлекает внимание один важный момент.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Рубио.

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В чем заключается проблема с переговорами Украины и России

По мнению Рубио, США столкнулись с проблемами при попытках остановить войну.

Он убежден, что война России против Украины должна завершиться урегулированием путем переговоров. А военным путем ее не завершить. К тому же боеприпасы в Украине расходуются быстрее, чем их производят Запад и США.

И основная проблема, с которой мы столкнулись в Украине, заключается в следующем: Россия хочет получить то, чего у нее нет, и на что она не имеет права, а Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем. В этом и заключается суть проблемы,

– сказал Рубио.

То есть в США понимают, что посягательства Москвы неправомерны. Предположительно, речь идет о четырех украинских областях – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. А также об оккупированном полуострове Крым.