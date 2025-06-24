С момента объявления перемирия прошел час: Иран атаковал Израиль, там готовят "решительный ответ"

Ночью вторника, 24 июня, Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о полном прекращении огня. Однако уже утром Тегеран начал обстреливать израильские территории.

В конце концов ЦАХАЛ получил указание нанести "интенсивные удары" в ответ на нарушение перемирия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о новом обострении

Утром 24 июня Иран продолжил обстрелы, запустив несколько групп ракет. В частности, повреждения зафиксированы в городе Беэр-Шева – в разрушенных зданиях произошла утечка газа, есть погибшие и раненые.

Позже Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, направляющихся на север страны – там прозвучала сирена, однако обошлось без последствий.

Обратите внимание! Иран опровергает запуск ракеты на север Израиля после объявления перемирия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным "решительно ответить на нарушение Ираном перемирия, нанеся интенсивные удары по целям режима в самом центре Тегерана".

Напомним, Трамп заявил, что "полное и абсолютное" прекращение огня между Израилем и Ираном уже вступило в силу. "Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока", – подчеркнул президент США.