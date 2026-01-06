С помощью США и с армией: коалиция желающих разработала проект декларации по гарантиям Украине
Во вторник, 6 января, в Париже проходит заседание коалиции желающих, на котором лично присутствуют Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Оно проходит в закрытом формате, но журналисты узнали некоторые детали.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Какие гарантии безопасности Украине разрабатывают в Европе?
"Радио Свобода" располагает черновиком декларации саммита. Там сказано: если Россия снова нападет на Украину, США должны взять на себя обязательства поддержать европейские силы коалиции желающих.
В декларации перечислены 5 компонентов системы гарантий для Украины. Их могут запустить после вступления в силу режима прекращения огня.
О каких гарантиях безопасности для Украины идет речь в Париже 6 января:
- участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США;
- поддержка Вооруженных Сил Украины;
- многонациональные силы для Украины;
- обязательства в случае будущего нападения;
- обязательства углублять оборонное сотрудничество с Украиной.
То есть миротворцы будут?
Вероятно, да. В документе сказано о многонациональных силах, которые создадут, чтобы поддержать восстановление Вооруженных Сил Украины и усилить сдерживание.
За формирование таких мультинациональных сил будет отвечать Коалиция желающих.
Эти силы будут действовать по запросу Украины после достоверного прекращения боевых действий и будут иметь европейское лидерство "с привлечением также неевропейских членов Коалиции и с участием США, в частности с использованием американских возможностей в сфере разведки и логистики, а также с обязательством США поддержать эти силы в случае нападения",
– информирует "Радио Свобода".
Что именно будет делать Европа, если Россия снова нападет, – пока не ясно.
"Мы договорились финализировать обязательные обязательства, которые будут определять наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения со стороны России", – говорится в проекте.
Там указано, что эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатические инициативы, введение дополнительных санкций.