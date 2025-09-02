Как Трамп приложился к тому, что Китай приобретает все больше влияния в мире
- Китай продолжает наращивать влияние в мире. И президент Дональд Трамп к этому приложился.
- Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов отметил, что Соединенные Штаты сейчас не выглядят надежным партнером.
Хаотичные действия Дональда Трампа уже повлекли негативные последствия. Многие страны начинают считать Китай значительно более надежным партнером.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что Китай во главе с Си Цзиньпином сейчас кажется значительно более адекватным партнером, чем США с Дональдом Трампом. Другие страны понимают, что с Пекином по крайней мере можно договариваться и не бояться, что соглашение потом нарушат.
К теме Провал путинской дипломатии: в декларации ШОС-2025 не упомянули о войне России против Украины
Как действия Трампа усиливают влияние Китая?
Как отметил Несвитайлом, конечно, Китай попытается продавить выгодные для себя условия на различных переговорах. Однако по крайней мере с ними можно договариваться. И самое важное – Китай будет этого придерживаться.
Конечно, Китай будет где-то пытаться что-то продавить и перехитрить. Но, если ты разбираешься в системах кредитования и "читаешь текст мелким шрифтом", то договориться сможешь. Китай этого придержится. И Си завтра не начнет говорить, что накладывает пошлины на 50%. Китай не будет оскорблять или унижать лидеров. Это не в их стиле,
– сказал Несвитайлов.
Международные отношения – это не только взаимодействие между государствами. Тут на многое влияют личные отношения между лидерами государств. Особенно сильно это касается стран, у которых демократия с "авторитарным привкусом". Таких государств много среди Глобального Юга. Тут можно также вспомнить и о Венгрии.
Ситуация с Дональдом Трампом представляется довольно досадной. Показательным был визит европейских лидеров в Соединенные Штаты.
Якобы о чем-то договорились. Говорили о встрече Зеленского и Путина, гарантии безопасности. В итоге Путин на это просто забивает. И кого обвиняет Трамп? Европейских лидеров. Якобы они такие странные, что поддерживают Украину и вдохновляют ее на то, чтобы она не согласилась на капитуляцию. То есть они делают все, что Трамп требовал, а еще и остались крайними. Глядя на все это, кто-то другой подумает, что Штаты сейчас – ненадежный партнер,
– отметил Несвитайлов.
В Китае завершился саммит ШОС
- В течение 31 – 1 августа в Китае провели саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В этом году туда пригласили более 20 иностранных лидеров. Среди них были премьер-министр Индии Нарендра Моди, российский диктатор Владимир Путин, которые вели себя дружелюбно друг с другом. Все это происходит на фоне обострения отношений между США и Индией из-за пошлин.
- Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" и эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов объяснил, почему Китаю важна организация ШОС. Конечная цель Си Цзиньпина – изменить действующий международный порядок. И в нем агрессор может начинать войны и никак за это не платить.
- На саммите ШОС Си Цзиньпин говорил об альтернативе нынешней мировой системе. Там также предложили членам ШОС бесплатную помощь в размере 2 миллиардов юаней (более 280 миллионов долларов) и дополнительные кредиты на сумму в 10 миллиардов юаней.