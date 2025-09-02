Хаотичные действия Дональда Трампа уже повлекли негативные последствия. Многие страны начинают считать Китай значительно более надежным партнером.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что Китай во главе с Си Цзиньпином сейчас кажется значительно более адекватным партнером, чем США с Дональдом Трампом. Другие страны понимают, что с Пекином по крайней мере можно договариваться и не бояться, что соглашение потом нарушат.

Как действия Трампа усиливают влияние Китая?

Как отметил Несвитайлом, конечно, Китай попытается продавить выгодные для себя условия на различных переговорах. Однако по крайней мере с ними можно договариваться. И самое важное – Китай будет этого придерживаться.

Конечно, Китай будет где-то пытаться что-то продавить и перехитрить. Но, если ты разбираешься в системах кредитования и "читаешь текст мелким шрифтом", то договориться сможешь. Китай этого придержится. И Си завтра не начнет говорить, что накладывает пошлины на 50%. Китай не будет оскорблять или унижать лидеров. Это не в их стиле,

– сказал Несвитайлов.

Международные отношения – это не только взаимодействие между государствами. Тут на многое влияют личные отношения между лидерами государств. Особенно сильно это касается стран, у которых демократия с "авторитарным привкусом". Таких государств много среди Глобального Юга. Тут можно также вспомнить и о Венгрии.

Ситуация с Дональдом Трампом представляется довольно досадной. Показательным был визит европейских лидеров в Соединенные Штаты.

Якобы о чем-то договорились. Говорили о встрече Зеленского и Путина, гарантии безопасности. В итоге Путин на это просто забивает. И кого обвиняет Трамп? Европейских лидеров. Якобы они такие странные, что поддерживают Украину и вдохновляют ее на то, чтобы она не согласилась на капитуляцию. То есть они делают все, что Трамп требовал, а еще и остались крайними. Глядя на все это, кто-то другой подумает, что Штаты сейчас – ненадежный партнер,

– отметил Несвитайлов.

