Як Трамп доклався до того, що Китай здобуває все більше впливу у світі
- Китай продовжує нарощувати вплив у світі. І президент Дональд Трамп до цього доклався.
- Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов наголосив, що Сполучені Штати зараз не виглядають надійним партнером.
Хаотичні дії Дональда Трампа вже спричинили негативні наслідки. Багато країн починають вважати Китай значно надійнішим партнером.
Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Китай на чолі з Сі Цзіньпінем зараз здається значно адекватнішим партнером, ніж США з Дональдом Трампом. Інші країни розуміють, що з Пекіном принаймні можна домовлятися і не боятися, що угоду потім порушать.
До теми Провал путінської дипломатії: у декларації ШОС-2025 не згадали про війну Росії проти України
Як дії Трампа посилюють вплив Китаю?
Як наголосив Несвітайлом, звісно, Китай спробує протиснути вигідні для себе умови на різних переговорах. Однак принаймні з ними можна домовлятися. І найважливіше – Китай буде цього дотримуватися.
Звісно, Китай буде десь намагатися щось протиснути та перехитрити. Але, якщо ти розумієшся в системах кредитування та "читаєш текст дрібним шрифтом", то домовитися зможеш. Китай цього дотримається. І Сі завтра не почне говорити, що накладає мита на 50%. Китай не буде ображати чи принижувати лідерів. Це не в їхньому стилі,
– сказав Несвітайлов.
Міжнародні відносини – це не лише взаємодія між державами. Тут багато на що впливають особисті стосунки між лідерами держав. Особливо сильно це стосується країн, у яких демократія з "авторитарним присмаком". Таких держав багато серед Глобального Півдня. Тут можна також згадати і про Угорщину.
Ситуація з Дональдом Трампом видається досить прикрою. Показовим був візит європейських лідерів до Сполучених Штатів.
Нібито про щось домовилися. Говорили про зустріч Зеленського і Путіна, безпекові гарантії. В підсумку Путін на це просто забиває. І кого звинувачує Трамп? Європейських лідерів. Нібито вони такі дивні, що підтримують Україну і надихають її на те, щоб вона не погодилася на капітуляцію. Тобто вони роблять усе, що Трамп вимагав, а ще й залишилися крайніми. Дивлячись на все це, хтось інший подумає, що Штати зараз – ненадійний партнер,
– зазначив Несвітайлов.
У Китаї завершився саміт ШОС
- Упродовж 31 – 1 серпня в Китаї провели саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Цього року туди запросили понад 20 іноземних лідерів. Серед них були прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, російський диктатор Володимир Путін, які поводилися максимально дружньо один з одним. Все це відбувається на тлі загострення відносин між США та Індією через мита.
- Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" та експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов пояснив, чому Китаю важлива організація ШОС. Кінцева мета Сі Цзіньпіна – змінити чинний міжнародний порядок. І в ньому агресор може розпочинати війни і ніяк за це не платити.
- На саміті ШОС Сі Цзіньпін говорив про альтернативу теперішній світовій системі. Там також запропонували членам ШОС безплатну допомогу в розмірі 2 мільярдів юанів (понад 280 мільйонів доларів) та додаткові кредити на суму в 10 мільярдів юанів.