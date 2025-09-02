Хаотичні дії Дональда Трампа вже спричинили негативні наслідки. Багато країн починають вважати Китай значно надійнішим партнером.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Китай на чолі з Сі Цзіньпінем зараз здається значно адекватнішим партнером, ніж США з Дональдом Трампом. Інші країни розуміють, що з Пекіном принаймні можна домовлятися і не боятися, що угоду потім порушать.

Як дії Трампа посилюють вплив Китаю?

Як наголосив Несвітайлом, звісно, Китай спробує протиснути вигідні для себе умови на різних переговорах. Однак принаймні з ними можна домовлятися. І найважливіше – Китай буде цього дотримуватися.

Звісно, Китай буде десь намагатися щось протиснути та перехитрити. Але, якщо ти розумієшся в системах кредитування та "читаєш текст дрібним шрифтом", то домовитися зможеш. Китай цього дотримається. І Сі завтра не почне говорити, що накладає мита на 50%. Китай не буде ображати чи принижувати лідерів. Це не в їхньому стилі,

– сказав Несвітайлов.

Міжнародні відносини – це не лише взаємодія між державами. Тут багато на що впливають особисті стосунки між лідерами держав. Особливо сильно це стосується країн, у яких демократія з "авторитарним присмаком". Таких держав багато серед Глобального Півдня. Тут можна також згадати і про Угорщину.

Ситуація з Дональдом Трампом видається досить прикрою. Показовим був візит європейських лідерів до Сполучених Штатів.

Нібито про щось домовилися. Говорили про зустріч Зеленського і Путіна, безпекові гарантії. В підсумку Путін на це просто забиває. І кого звинувачує Трамп? Європейських лідерів. Нібито вони такі дивні, що підтримують Україну і надихають її на те, щоб вона не погодилася на капітуляцію. Тобто вони роблять усе, що Трамп вимагав, а ще й залишилися крайніми. Дивлячись на все це, хтось інший подумає, що Штати зараз – ненадійний партнер,

– зазначив Несвітайлов.

