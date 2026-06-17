Соглашение между США и Ираном позволило лидерам "Большой семерки" сосредоточиться на Украине, – СМИ

Благодаря заключению соглашения между Тегераном и Вашингтоном лидеры государств-членов "Группы семи" смогли сосредоточиться на Украине в ходе саммита. Переговоры о поддержке Киева проходили в позитивном ключе и продемонстрировали сближение позиций в отношении усиления давления на Россию.

Об этом "Суспильному" сообщили собственные источники, близкие к саммиту.

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Какова позиция G7 по Украине?

Как отметил собеседник, "серьезных разногласий" в позициях лидеров не было. В целом царила "значительная согласованность", несмотря на местами разные точки зрения.

Полное согласие среди участников было в том, что поддержку Украины необходимо не просто сохранять, но и наращивать.

По словам источника, лидеры высоко оценили результаты, которых президент Украины Владимир Зеленский достиг за год после предыдущей встречи, назвав эти изменения важным переломным этапом.

Собеседник также утверждает, что даже Дональд Трамп признал изменение ситуации и был готов вновь активно участвовать в обсуждении.

Положительное развитие событий в отношении соглашения между США и Ираном позволило лидерам вновь сосредоточить всё внимание на Украине,

– подчеркнул собеседник.

Интересно! Как сообщила журналистка немецкого DW Микаэла Кефнер, президент США осознает, что позиции российского лидера и его аргументы стали слабее, чем раньше.

По его словам, дискуссии были содержательными и касались как наращивания военного потенциала, так и усиления давления на руководство России во главе с Владимиром Путиным.



Лидеры "Группы семи" придерживаются общей позиции в отношении поддержки Украины / AP Photo / Thibault Camus

Также собеседник отметил, что на данный момент лидеры не видят четких сигналов готовности России к содержательным переговорам, хотя определенные изменения в подходах Москвы все же заметны. По его мнению, нынешний подход должен заключаться в дальнейшем усилении давления, а не в обсуждении форматов переговоров или места за столом.

Что касается энергетических санкций, он добавил, что среди участников царит консенсус о необходимости их дальнейшего ужесточения, и это осознают все стороны.

Отметим также: Трамп в беседе с журналистами заявил, что США после завершения войны в Иране могут больше не зависеть от российской нефти. В то же время европейские лидеры пытались убедить его, что предыдущие подходы Вашингтона к возможным условиям соглашения были слишком выгодны для Москвы.