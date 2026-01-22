Будут говорить также об Украине: лидеры ЕС прибыли в Брюссель на экстренный саммит

Вечером 22 января в Брюсселе состоится неформальный саммит лидеров Евросоюза. Кроме Гренландии и трансатлантических отношений, будут обсуждать и мирный план для Украины.

Об этом на условиях анонимности сообщил европейский топ-чиновник Общественному и Sky News.

Что известно о встрече в Брюсселе?

Саммит в Брюсселе 22 января состоится на фоне заявлений США по Гренландии и угроз введения тарифов со стороны президента Дональда Трампа.

Ранее, 18 января, уже состоялась внеочередная встреча послов ЕС, созванная президентом Европейского совета Коштом. Тогда обсуждали состояние трансатлантических отношений.

У нас с США есть и другие сферы сотрудничества, которые нужно продолжать развивать, например по Украине в контексте мирного плана, который мы надеемся наработать,

– заявил топ-чиновник.

Он также отметил, что несмотря на решение Трампа 21 января не вводить новые тарифы, встреча лидеров ЕС остается актуальной. По словам чиновника, "все лидеры с этим соглашаются".

На саммит уже прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Польши Дональд Туск и Ирландии Майкл Мартин.

СМИ отмечают, что накануне встречи Мерц поблагодарил Трампа за изменение позиции по Гренландии. Также канцлер Германии добавил, что НАТО остается самым успешным этапом между ЕС и США.

Почему Трамп передумал вводить пошлины?