Почему Зеленский не присутствует лично на саммите ЕС в Брюсселе: ответ Евросовета

В Брюсселе 26 – 27 июня будет проходить очередной саммит Европейского совета. Президент Украины не смог появиться лично по "логистическим причинам".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий чиновников ЕС для Радио Свободы.

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Почему Зеленского не будет на саммите ЕС

Президента Украины пригласили на саммит Европейского Совета, где должны были бы обсудить дальнейшую поддержку усилий ЕС для мира в Украине.

Впрочем, украинский лидер не приехал на событие. Чиновники ЕС объяснили, почему это произошло.

Логистические причины – ему нужно было вернуться в Украину,

– сказали они.

В то же время ситуацию в Офисе Президента Украины еще не комментировали. Известно, что Владимир Зеленский будет участвовать в саммите в режиме онлайн через видеосвязь во второй половине дня 26 июня.

Напомним, что это последний саммит Евросоюза под председательством Польши. Для Варшавы было важным добиться начала переговоров для вступления в Евросоюз Украины и Молдовы.