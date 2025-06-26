Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар чиновників ЄС для Радіо Свободи.
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Чому Зеленського не буде на саміті ЄС
Президента України запросили на саміт Європейської Ради, де мали б обговорити подальшу підтримку зусиль ЄС для миру в Україні.
Втім, український лідер не приїхав на подію. Чиновники ЄС пояснили, чому це сталося.
Логістичні причини – йому потрібно було повернутися до України,
– сказали вони.
Водночас ситуацію в Офісі Президента України ще не коментували. Відомо, що Володимир Зеленський братиме участь у саміті в режимі онлайн через відеозв’язок у другій половині дня 26 червня.
Нагадаємо, що це останній саміт Євросоюзу за головування Польщі. Для Варшави було важливим домогтися початку переговорів для вступу в Євросоюз України та Молдови.