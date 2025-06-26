Владимир Зеленский будет общаться с европейскими лидерами по видеосвязи, сообщает 24 Канал.

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Примут ли 18 пакет санкций

Евросоюз должен принять 18 пакет санкций против России. Это очень важный вопрос повестки дня для Украины. Сейчас нет уверенности, что это решение удастся принять уже, поскольку есть проблемы из-за позиции Венгрии и Словакии.

Они публично сообщили, что будут голосовать против, поскольку Брюссель хочет запретить им покупать российскую нефть и газ. Они жалуются, что это негативно повлияет на их экономику. Правда, Орбан заявил уже в Брюсселе, что Евросоюз предложил Венгрии хорошие условия, чтобы та проголосовала "за" санкции.

Мы получили очень хорошее предложение. Это правда. Над ним еще надо поработать, но оно очень хорошее,

– отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Европейские лидеры перед началом саммита надеялись, что удастся преодолеть вето этих стран. Также министр иностранных дел Словакии назвал условия, при которых Словакия поддержит санкции. Братислава будет требовать гарантий смягчения последствий отключения от российских энергоресурсов на сумму 20 млрд евро.

Что предусматривает 18 пакет санкций

Новый пакет предусматривает:

Санкции против теневого флота России

Ограничения банковского сектора России

Санкции против некоторых физических лиц в России

Кроме того, среди вопросов повестки дня снижение потолка цен российской нефти с 60 долларов за баррель до 45 долларов. Впрочем, с учетом обострения ситуации на Ближнем Востоке существует барьер для снижения потолка цены на российскую нефть.

Что еще важного для Украины на саммите

Это последний саммит Евросоюза под председательством Польши. Для Варшавы было важным добиться начала переговоров для вступления в Евросоюз Украины и Молдовы. Однако из-за позиции Венгрии вряд ли удастся решить этот вопрос сегодня.

Орбан объяснил свою позицию войной в Украине. Правда, когда его спросили, будет ли голосовать он "за" вступление Украины в Евросоюз при условии достижения режима тишины на фронте, он уклонился от ответа.

"От имени более 2 млн венгров я скажу на саммите, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Проблема – это война. Если мы интегрируем Украину в Евросоюз, мы интегрируем войну. Мы бы не хотели быть в одной среде со страной, что находится в состоянии войны и представляет для нас опасность", – отметил премьер Венгрии.

В Венгрии действительно состоялся опрос людей на тему вступления в Украину. Впрочем на фоне этого в стране развернулась настоящая кампания ненависти или вражды к Украине. Собственно, это и является одной из причин того, почему Президент Украины Владимир Зеленский отсутствует на саммите и будет выступать онлайн.