Макрон меняет правила игры: Франция адаптировала саммит G7, чтобы удержать на нем Трампа

Франция внесла изменения в программу саммита "Большой семерки", чтобы не допустить досрочного отъезда президента США Дональда Трампа. В Париже опасаются повторения ситуации прошлого года, когда американский лидер покинул встречу "Большой семерки" ещё до её завершения.

Несмотря на охлаждение личных отношений между Трампом и Эммануэлем Макроном, французская сторона стремится обеспечить конструктивный диалог во время встречи мировых лидеров. Об этом пишет Financial Times.

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Почему изменили программу саммита G7?

Накануне саммита "Большой семерки", который состоится 15 – 17 июня в Эвиане, французские власти предприняли ряд дипломатических и организационных шагов, призванных гарантировать полноценное участие президента США Дональда Трампа во всех ключевых мероприятиях.

Париж сознательно адаптировал повестку дня встречи, учитывая особенности стиля работы и политического поведения американского президента. Главная цель таких изменений – не допустить повторения сценария прошлого года, когда Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде.

В частности, французская сторона согласилась перенести начало саммита на один день, чтобы президент США смог посетить турнир по смешанным единоборствам, который проходит в Белом доме. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Трампа на отдельный ужин в Версальском дворце после завершения основной программы встречи.

В FT отмечают, что нынешний саммит станет серьезным испытанием для взаимоотношений между двумя лидерами. Если во время первых президентских сроков Макрона и Трампа их часто называли политиками, которые нашли общий язык, несмотря на идеологические разногласия, то сейчас характер их общения существенно изменился.

Личная дружба между президентами фактически осталась в прошлом. Вместо этого стороны поддерживают прагматичные и сдержанно-уважительные отношения, основанные прежде всего на необходимости сотрудничества между Францией и Соединенными Штатами.

Одним из факторов охлаждения стали разногласия по ряду международных кризисов. Прежде всего речь идет о российско-украинской войне, где позиции Вашингтона и многих европейских столиц все чаще не совпадают. Дополнительную напряженность создает и обострение ситуации на Ближнем Востоке после начала войны между Израилем и Ираном.

Почему саммит G7 в этом году может быть конфликтным?

Несмотря на противоречия, в Елисейском дворце демонстрируют оптимизм в отношении предстоящего саммита. Один из французских чиновников заявил журналистам, что нынешняя международная ситуация сложна, однако страны G7 все еще способны находить общие решения по ключевым глобальным вопросам.

В то же время эксперты предупреждают, что в этом году риск конфликтов внутри "Большой семерки" остается высоким. Директор программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн отметил, что часть европейских лидеров уже не готова демонстрировать такую же уступчивость по отношению к Трампу, как это происходило ранее.

По его мнению, внутриполитическая ситуация во многих странах Европы подталкивает их руководителей к более жесткой позиции в отношении президента США. Именно поэтому нынешний саммит может стать ареной для новых споров между Вашингтоном и его традиционными союзниками.

Несмотря на политические разногласия, Макрон убежден, что способен поддерживать рабочие отношения с Трампом. По данным источников издания, президенты продолжают регулярно общаться по телефону и переписываться.

Собеседники Financial Times также обращают внимание на неоднозначный характер личных взаимоотношений между политиками. По их словам, Трамп иногда позволяет себе ироничные или даже насмешливые комментарии в адрес французского лидера, в частности относительно его английского произношения. В то же время американский президент ценит прямолинейность Макрона и его готовность открыто выражать несогласие с позицией Белого дома как во время закрытых переговоров, так и публично.

Один из европейских чиновников охарактеризовал нынешнее состояние отношений между лидерами словами: "Дружба между ними исчезла, но взаимное уважение все еще остается".

Напомним, во время саммита G7 в Канаде в 2025 году Дональд Трамп покинул встречу за день до ее завершения. Тогда американский президент не провел запланированные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным западных СМИ, одной из причин такого решения могли быть сложные отношения между Трампом и Эммануэлем Макроном.