Попри охолодження особистих відносин між Трампом та Еммануелем Макроном, французька сторона прагне забезпечити конструктивний діалог під час зустрічі світових лідерів. Про це пише Financial Times.

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Чому програму саміту G7 змінили?

Напередодні саміту "Великої сімки", який відбудеться 15 – 17 червня в Евіані, французька влада здійснила низку дипломатичних та організаційних кроків, покликаних гарантувати повноцінну участь президента США Дональда Трампа в усіх ключових заходах.

Париж свідомо адаптував порядок денний зустрічі, враховуючи особливості стилю роботи та політичної поведінки американського президента. Головна мета таких змін – не допустити повторення сценарію минулого року, коли Трамп достроково залишив саміт G7 у Канаді.

Зокрема, французька сторона погодилася перенести початок саміту на один день, щоб президент США зміг відвідати турнір зі змішаних єдиноборств, який відбувається у Білому домі. Крім того, президент Франції Еммануель Макрон запросив Трампа на окрему вечерю у Версальському палаці після завершення основної програми зустрічі.

У FT зазначають, що нинішній саміт стане серйозним випробуванням для взаємин між двома лідерами. Якщо під час перших президентських термінів Макрона та Трампа їх часто називали політиками, які знайшли спільну мову попри ідеологічні розбіжності, то нині характер їхнього спілкування суттєво змінився.

Особиста дружба між президентами фактично залишилася в минулому. Натомість сторони підтримують прагматичні та стримано-шанобливі відносини, засновані насамперед на необхідності співпраці між Францією та Сполученими Штатами.

Одним із факторів охолодження стали розбіжності щодо низки міжнародних криз. Насамперед йдеться про російсько-українську війну, де позиції Вашингтона та багатьох європейських столиць дедалі частіше не збігаються. Додаткову напругу створює й загострення ситуації на Близькому Сході після початку війни між Ізраїлем та Іраном.

Чому цьогорічний саміт G7 може бути конфліктним?

Попри суперечності, у Єлисейському палаці демонструють оптимізм щодо майбутнього саміту. Один із французьких чиновників заявив журналістам, що нинішня міжнародна ситуація є складною, однак країни G7 все ще здатні знаходити спільні рішення з ключових глобальних питань.

Водночас експерти попереджають, що цього року ризик конфліктів усередині "Великої сімки" залишається високим. Директор програми "Європа, Росія та Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Макс Бергманн зазначив, що частина європейських лідерів уже не готова демонструвати таку ж поступливість щодо Трампа, як це відбувалося раніше.

На його думку, внутрішньополітична ситуація в багатьох країнах Європи підштовхує їхніх керівників до більш жорсткої позиції щодо президента США. Саме тому нинішній саміт може стати ареною для нових суперечок між Вашингтоном та його традиційними союзниками.

Попри політичні розбіжності, Макрон переконаний, що здатний підтримувати робочі відносини з Трампом. За даними джерел видання, президенти продовжують регулярно спілкуватися телефоном і листуватися.

Співрозмовники Financial Times також звертають увагу на неоднозначний характер особистих взаємин між політиками. За їхніми словами, Трамп іноді дозволяє собі іронічні або навіть насмішкуваті коментарі щодо французького лідера, зокрема стосовно його англійської вимови. Водночас американський президент цінує прямолінійність Макрона та його готовність відкрито висловлювати незгоду з позицією Білого дому як під час закритих переговорів, так і публічно.

Один із європейських чиновників охарактеризував нинішній стан відносин між лідерами словами: "Дружба між ними зникла, але взаємна повага все ще залишається".

Нагадаємо, під час саміту G7 у Канаді у 2025 році Дональд Трамп залишив зустріч за день до її завершення. Тоді американський президент не провів заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським. За даними західних медіа, однією з причин такого рішення могли бути складні відносини між Трампом та Еммануелем Макроном.