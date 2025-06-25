Лесть перед Трампом и избегание сложных тем: что в СМИ говорят о саммите НАТО

В Гааге 24 –25 июня состоялся саммит НАТО. Аналитики из авторитетных изданий отметили, что именно благодаря лести европейских лидеров удалось убедить Трампа поддержать единство Североатлантического альянса.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как прошел саммит НАТО в июне 2025 года

В королевском дворце Гааги Хёйс-тен-Бос ("Дом в лесу") все было подготовлено для специального гостя – Дональда Трампа. Участие американского лидера могло стать либо спасительным, либо фатальным для Альянса.

В конце концов европейским лидерам удалось поднять Трампу настроение, но это не далось легко. До приезда в Гаагу Трамп колебался относительно обязательств США перед статьей 5 НАТО, заявив, что это зависит от толкования. Во время перелета он публиковал тревожные сообщения в собственной соцсети, в частности с укором к Испании, которая не соглашалась тратить 5% ВВП на оборону, как требовал саммит.

Именно лесть стала ключевой стратегией европейских лидеров в диалоге с Трампом. Рютте даже шутил на публике: "Иногда папа должен употреблять жесткие слова", намекая на ругань Трампа во время описания ситуации с Ираном и Израилем,

– написали в Bloomberg.

Дональд Трамп получил сообщение от Рютте, полное подхалимства, которое он опубликовал в Truth Social.

Личное сообщение Рютте Трампу / Скриншот Bloomberg

Среди других продуманных жестов во время события для Трампа:

Премьер Британии Кир Стармер, который сидел рядом с американским лидером, передал ему личное приглашение от короля Чарльза III.

Премьера Испании игнорировали, посадили как можно дальше от Трампа и встретили холодно. Ранее президент США раскритиковал эту страну.

В зале заседаний Дональду Трампу дали неограниченное время на выступление. Он разговаривал 8 минут в то время, как другие имели только 3 минуты.

Рютте выстроил саммит так, чтобы Трамп почувствовал себя главным,

– пишут журналисты.

В Reuters подчеркнули, что организаторы события сделали все возможное, чтобы избежать сложных тем и оставить Трампа довольным. Среди таких тем: война в Украине, стратегия России и вероятный вывод американских войск из Европы. Журналисты отметили, что рано или поздно НАТО придется иметь с ними дело.

Издание The Telegraph отметило, что саммит в Гааге разоблачил слабое место Альянса – потребность жертвовать принципиальностью ради сохранения стабильности. Событие, по мнению журналистов, показало, насколько НАТО стало зависимым от Вашингтона.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Трамп назвал украинского лидера смелым. Впрочем, президент США в своей речи вообще не упомянул Россию.

Журналисты отметили, что Трамп фактически отказался от попыток добиться прекращения войны в Украине, что только играет на руку Путину.