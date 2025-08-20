Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 19 августа объявил, что следующий саммит Альянса состоится 7 –8 июля 2026 года. Местом проведения мероприятия выбрали турецкую столицу Анкару.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Где именно состоится саммит НАТО в 2026 году?

Марк Рютте объявил, что саммит НАТО 2026 года состоится 7 и 8 июля 2026 года в президентском комплексе Бештепе (Кюллие) в Анкаре, Турция.

Генеральный секретарь Альянса поблагодарил турецкую сторону за проведение этой важной встречи.

Турция является сильным союзником НАТО уже более 70 лет. Эта страна вносит неоценимый вклад в нашу общую безопасность. На нашем следующем саммите лидеры продолжат делать НАТО сильнее, справедливым и крепким Альянсом, который готов реагировать на критические вызовы безопасности,

– заявил Рютте.

Пресс-служба заявляет, что это уже второй раз, когда Турция будет принимать саммит НАТО. Первый раз был в 2004 году в Стамбуле.

Саммиты НАТО собирают лидеров стран-членов для принятия решений по важным вопросам, стоящих перед Альянсом.

