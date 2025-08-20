Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 19 серпня оголосив, що наступний саміт Альянсу відбудеться 7 – 8 липня 2026 року. Місцем проведення заходу обрали турецьку столицю – Анкару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу НАТО.

Де саме відбудеться саміт НАТО у 2026 році?

Марк Рютте оголосив, що саміт НАТО 2026 року відбудеться 7 та 8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе (Кюлліє) в Анкарі, Туреччина.

Генеральний секретар Альянсу подякував турецькій стороні за проведення цієї важливої зустрічі.

Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років. Ця країна робить неоціненний внесок у нашу спільну безпеку. На нашому наступному саміті лідери продовжать робити НАТО сильнішим, справедливішим та міцнішим Альянсом, який готовий реагувати на критичні виклики безпеці,

– заявив Рютте.

Пресслужба заявляє, що це вже другий раз, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО. Перший раз був у 2004 році у Стамбулі.

Саміти НАТО збирають лідерів країн-членів для ухвалення рішень з важливих питань, що стоять перед Альянсом.

