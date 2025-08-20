Укр Рус
Геополітика Європа Рютте оголосив офіційну дату та місце наступного саміту НАТО
20 серпня, 00:16
4

Рютте оголосив офіційну дату та місце наступного саміту НАТО

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Наступний саміт НАТО відбудеться 7 – 8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе в Анкарі, Туреччина.
  • Це другий раз, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО. Перший був у 2004 році в Стамбулі.
  • Марк Рютте подякував Туреччині за організацію, підкресливши внесок країни у безпеку Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 19 серпня оголосив, що наступний саміт Альянсу відбудеться 7 – 8 липня 2026 року. Місцем проведення заходу обрали турецьку столицю – Анкару.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу НАТО.

До теми У середу відбудеться зустріч військових лідерів НАТО щодо України, – Reuters 

Де саме відбудеться саміт НАТО у 2026 році?

Марк Рютте оголосив, що саміт НАТО 2026 року відбудеться 7 та 8 липня 2026 року в президентському комплексі Бештепе (Кюлліє) в Анкарі, Туреччина.

Генеральний секретар Альянсу подякував турецькій стороні за проведення цієї важливої зустрічі.

Туреччина є сильним союзником НАТО вже понад 70 років. Ця країна робить неоціненний внесок у нашу спільну безпеку. На нашому наступному саміті лідери продовжать робити НАТО сильнішим, справедливішим та міцнішим Альянсом, який готовий реагувати на критичні виклики безпеці, 
– заявив Рютте.

Пресслужба заявляє, що це вже другий раз, коли Туреччина прийматиме саміт НАТО. Перший раз був у 2004 році у Стамбулі. 

Саміти НАТО збирають лідерів країн-членів для ухвалення рішень з важливих питань, що стоять перед Альянсом.

Яким був саміт НАТО 2025?

  • Саміт НАТО у 2025 році проходив у місті Гаага, що в Нідерландах. Зустріч відбулася 24 та 25 червня, на неї приїхали всі лідери Альянсу, включно з президентом США Дональдом Трампом, а також Президент України Володимир Зеленський.

  • На цьому саміті НАТО погодило новий оборонний план, що передбачає інвестування 5% ВВП на безпеку до 2035 року. Водночас у декларації з саміту формулювання щодо Росії стали м'якішими, а згадок про "вторгнення" чи "агресію" – не було. Причиною такого підходу припускали побоювання Дональда Трампа щодо впливу жорстких слів на його можливі переговори з Кремлем.

  • Україна у декларації згадувалася як елемент загальної безпеки НАТО. А внески на підтримку нашої держави враховуються у загальних оборонних видатках Альянсу. Також у 2029 році передбачено перегляд курсу України в НАТО залежно від геополітичної ситуації.

  • Варто зазначити, що прямо про членство України в НАТО в цій декларації не згадали. Однак генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що членство нашої держави в блоці є незворотним, а союзники продовжуватимуть підтримувати Київ у боротьбі за свободу та мир.