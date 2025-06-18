"Имеет короткий период концентрации": НАТО изменило формат саммита из-за Трампа, – Times

Саммит НАТО, который состоится на следующей неделе в Гааге, продлится всего два с половиной часа. Причиной таких изменений в формате стал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Читайте также В МИД Литвы ответили, может ли Украина получить приглашение на вступление в НАТО в Гааге

Что известно о саммите НАТО в Гааге

Обычно саммит НАТО состоит из трех сессий по два с половиной часа, во время которых участники сосредотачиваются на геополитических и стратегических вопросах.

Однако, по словам издания, из-за нелюбви Дональда Трампа к длительным встречам, следующий саммит НАТО продлится лишь одну сессию.

Коммюнике саммита, в котором изложат цели НАТО по расходам, на этот раз будет содержать лишь пять абзацев на одном листе формата А4. Для сравнения: в прошлом году в Вашингтоне участники приняли заявление из 44 абзацев общим объемом 5400 слов.

Речь идет о том, чтобы саммит был целенаправленным, коротким и лаконичным... Трамп может быть нетерпеливым и имеет короткий период концентрации внимания. Чем короче, тем лучше,

– сказал один из дипломатов.

Отмечается также, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует сосредоточиться на одном главном решении – повышении оборонных расходов Альянса до 5%.

Напомним, по данным "Радио Свобода", в итоговом коммюнике саммита НАТО участники не планируют упоминать Украину, а Россию снова назовут долгосрочной угрозой. Другие источники журналистов также утверждают, что на саммите могут встретиться Зеленский и Трамп.