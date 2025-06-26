Даром валялись в ногах у Трампа: колумнист The Guardian разнес лидеров НАТО

24 – 25 июня в Гааге состоялся саммит НАТО. Европейские лидеры всячески льстили Дональду Трампу и избегали сложных тем, чтобы тот не разрушил единство Альянса.

Все эти заискивания перед Трампом не помогли решить ни одну из насущных проблем НАТО, считает колумнист The Guardian Мартин Кеттл, передает 24 Канал.

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Как лидеры НАТО унижались перед Трампом

Кеттл говорит, что саммит НАТО в Гааге превратился в хорошо срежиссированное унижение перед Дональдом Трампом. Сначала двухдневную встречу сократили до одного утра официальной части, для того, чтобы "погладить по эго президента и приспособиться к его кратковременному вниманию".

Повестку дня цинично сузили до темы увеличения расходов на оборону. Вопросы, которые могли бы разозлить Трампа или поставить в неудобное положение – такие как война в Украине или то, действительно ли ядерная угроза со стороны Ирана была устранена бомбардировками США – были отодвинуты на обочину.

Зато лесть раздавалась в полную силу. Так, во вторник Марк Рютте воспевал гениальность Трампа по Ирану, а в среду он уже чествовал его как пророка, который привел НАТО к цели– тратить 5% ВВП на оборону.

Для Рютте и большинства лидеров альянса это были 24 часа самоунижения с четкой целью – сохранить участие США в трансатлантическом альянсе. Больше ничего не имело значения.

Почему пресмыкания перед Трампом были бесполезны

В долгосрочной перспективе это умиротворение Трампа не решает ничего. Саммит в Гааге не означает возвращения к нормальным отношениям, тем более не является началом "новой золотой эры НАТО". Ни одна из имеющихся проблем альянса не была решена. Четыре из них особенно бросаются в глаза.

Первая – Трамп не изменил свою позицию по Украине. Он по-прежнему нетерпеливо желает прекращения огня и не хочет возобновлять военную помощь США. Тем временем другие члены НАТО не могут обеспечить Киеву нужную поддержку.

Вторая – абсолютная непредсказуемость Трампа. Если в Гааге все прошло хорошо, это вовсе не означает, что так и в дальнейшем будет продолжаться. Бомбардировка Ирана напомнила союзникам США по НАТО, насколько мало они реально могут влиять на президента, и как трудно предсказать его следующие шаги.

Третья – обещание тратить 5% ВВП на оборону – это цель, а не реальность. Члены НАТО планируют достичь этого показателя к 2035 году. Десять лет – долгий срок. Многое изменится. Преемники Трампа могут оказаться как более преданными НАТО, так и еще менее надежными.

Четвертая проблема – налаживание отношений с Трампом может оказаться бесполезным, потому что он действует по собственному ритму. Но угрозы никуда не исчезают. Это означает, что страны Европы и Канада должны создать жизнеспособную систему коллективной обороны, которая не зависит от прихотей жителя Белого дома. Это чрезвычайно сложная задача.

Кеттл считает, что у союзников нет другого выбора, как постепенно уменьшать свою зависимость от американских технологий и вооружений и наращивать собственную обороноспособность.