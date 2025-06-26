Там они уничтожают любые укрытия и застройки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона.

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Какова ситуация в Часовом Яру

По словам представителя ОТГ "Луганск", в Часовом Яру россияне не могут использовать значительное количество техники, ведь украинские военные сейчас контролируют те пути, которые захватчики проделали ранее в трубах канала Северский-Донец.

Запорожец отмечает, что ВСУ не дают оккупантам возможности даже перебрасывать туда мотоциклы. Он также добавляет, что российские военные уменьшили количество штурмов в городе и изменили тактику наступления. Это связано с тем, что у них не хватает ресурсов, поэтому россияне уже не прямо штурмуют Часов Яр, а наступают с флангов.

Добавим, что ранее в 24 ОМБр рассказали о ситуации в Часовом Яру. Там отметили, что бои вблизи него продолжаются, украинские военные дают отпор оккупантам, но город полностью разрушен.

Зато российские войска используют различные тактики, привлекая бронетехнику и мотоциклы, но несут значительные потери.