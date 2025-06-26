Там вони знищують будь-які укриття та забудови. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Дмитра Запорожця в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація у Часовому Яру

За словами речника ОТУ "Луганськ", у Часовому Яру росіяни не можуть використовувати значну кількість техніки, адже українські військові нині контролюють ті шляхи, які загарбники проробили раніше в трубах каналу Сіверський-Донець.

Запорожець зазначає, що ЗСУ не дають окупантам можливості навіть перекидати туди мотоцикли. Він також додає, що російські військові зменшили кількість штурмів у місті та змінили тактику наступу. Це пов'язано з тим, що в них не вистачає ресурсів, тому росіяни вже не прямо штурмують Часів Яр, а наступають із флангів.

Додамо, що раніше у 24 ОМБр розповіли про ситуацію в Часовому Яру. Там зазначили, що бої поблизу нього тривають, українські військові дають відсіч окупантам, але місто повністю зруйноване.

Натомість російські війська використовують різні тактики, залучаючи бронетехніку та мотоцикли, але зазнають значних втрат.