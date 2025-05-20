Уже через месяц, 24 – 25 июня, в Гааге должен состояться саммит НАТО. На этой встрече должны обсудить войну в Украине и пути ее завершения, в частности через давление на Россию.

Директор по коммуникациям Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский в разговоре с 24 Каналом отметил, что Соединенным Штатам Америки и союзникам необходимо серьезно подготовиться к этому саммиту.

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В Гааге могут принять важные решения по войне в Украине

Во время предвыборной кампании президент Дональд Трамп 53 раза заявлял, что сможет остановить войну против Украины за 24 часа. Также прошел почти месяц с тех пор, как Трамп опубликовал в соцсетях свое обращение к российскому диктатору со словами "Владимир, стоп".

Никакого реального давления, способного повлиять на руководителя России, со стороны Трампа не было,

– подчеркнул Добрянский.

Также уже более 2 месяцев прошло с момента, когда Украина согласилась прекратить обстрелы. Однако с тех пор по украинской территории было сброшено тысячи авиабомб, запущено сотни ракет и беспилотников, причем крупнейшие атаки произошли лишь несколько дней назад.

Неделю назад "коалиция желающих" заявляла о готовности усилить давление на Россию, и говорила об этом с Трампом. К сожалению, враг сумел использовать ситуацию в своих интересах. Путин заявил о готовности к встрече в Стамбуле, и Трамп начал активно призывать Украину принять в ней участие.

Но, как оказалось, это была манипуляция – попытка предотвратить введение новых санкций со стороны Европейского Союза,

– подчеркнул Андрей Добрянский.

Самое важное сейчас – подготовка США и союзников к саммиту НАТО, который состоится чуть больше чем через месяц в Гааге. Именно там может быть определен план действий, согласованный между государствами-членами военного блока. На прошлой неделе в Анталии уже состоялась встреча министров иностранных дел стран Альянса. Одной из главных тем была война в Украине и пути ее завершения.

Заметьте! СМИ сообщают, что Вашингтон выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который запланирован на 24 июня в Гааге.

Говорится о создании согласованного плана, который бы получил поддержку и со стороны Трампа, во избежание ситуаций, когда он в одностороннем порядке покидает санкции или призывает к переговорам без реальных гарантий. Важно, чтобы во время саммита НАТО было объявлено о серьезном давлении на Россию – через новые поставки оружия, усиление санкций и другие шаги, способные заставить Путина прекратить обстрелы и агрессию.