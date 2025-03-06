США пойдут "ва-банк" в санкциях против России, если это поможет остановить войну, – Бессент

Соединенные Штаты без колебаний пойдут на более жесткие санкции против России, если это поможет привести к прекращению огня в войне в Украине. Одним из рычагов давления могут быть торгово-экономические ограничения в отношении российской энергетики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра финансов США Скотта Бессента, которые цитирует Bloomberg.

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Когда США может применить более жесткие санкции против России

Скотт Бессент в Экономическом клубе Нью-Йорка отметил, что санкции против России будут использованы "явно и агрессивно" для "максимального воздействия", если это будет необходимо, чтобы остановить войну против Украины.

Глава Минфина США сказал, что дополнительные санкции против России могут помочь предоставить США больше рычагов влияния на переговорах.

В то же время Бессент раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не усилила энергетические санкции против России из-за страха повысить цены на газ. А также спросил, какой смысл "существенной военной и финансовой поддержки Украины от США в течение последних трех лет" без соответствующих санкций против россиян.

Министр финансов США также сказал, что американское правительство усилит санкции против Ирана, добавив, что США "закроют" нефтяной сектор страны, используя "заранее определенные контрольные показатели и временные рамки", и что "разгром Ирана станет началом нашей обновленной политики санкций".

Бессент также рассказал, что все шаги Трампа направлены на продвижение интересов США на мировой арене, одновременно побуждая страны тратить больше на собственную оборону и безопасность.

К слову, в конце февраля Дональд Трамп продлил на год действие ряда санкций, которые были введены ранее в отношении России. Речь идет о торгово-экономические ограничения введены в 2014, 2018 и 2022 годах.