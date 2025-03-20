Фицо пригрозил заблокировать новые санкции ЕС против России: при каком условии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо утверждает, что может наложить вето на новые санкции Евросоюза против России. Условием для такого решения будет, если это будет "угрожать" мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на словацкое издание Noviny.

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Что сказал Фицо о ветировании новых санкций ЕС против России

Роберт Фицо заявил членам Европейского комитета словацкого парламента, что нельзя "фанатично настаивать на санкциях любой ценой" для России.

Может наступить момент, когда мы скажем, что мы не согласны, или я думаю, что это противоречит мирным шагам, которые делают сейчас. Если мы воспримем попытку ввести дальнейшие санкции как нечто, подрывающее мирный процесс, мы готовы наложить на них вето,

– сказал глава правительства Словакии.

Он также сказал, что санкционный список ЕС, в который входят более 2 400 человек и организаций, может быть сокращен в ближайшие недели или месяцы.

По словам Фицо, для Европейского Союза и стран, которые составляют его основу, "очень опасно", если блок "останется единственным, кто хочет воевать". Однако он добавил, что не может помешать другим европейским странам предоставлять Украине военную помощь.

Кроме того, словацкий премьер заявил, что не поддерживает участие солдат из его страны в потенциальной миротворческой миссии в Украине. Фицо считает, что миротворческие силы должны состоять только из солдат тех стран, которые не являются непосредственными соседями Украины и России.

Стоит отметить, что будущий пакет санкций ЕС против России станет 17-м по своему счету. Для введения новых торгово-экономических ограничений против Москвы необходим консенсус среди всех 27 стран Евросоюза.