Дональд Трамп продолжает угрожать Владимиру Путину санкциями в ответ на то, что кремлевский диктатор не стремится завершить войну на территории Украины. Россия и дальше продолжает атаковать украинские города, хотя президент США настаивает на прекращении огня.

Несмотря на это Трамп заявил, что уже не уверен, действительно ли санкции повлияют на Россию. Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, это зависит от того, какие именно ограничения будут введены.

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Что может способствовать завершению войны?

Роланд Фройденштайн заметил, что совсем неизвестно, какими могут быть санкции США против России, ведь Трамп пока только говорит об этом.

Мы не знаем, что будет. Остается большой вопрос, действительно ли Трамп введет вторичные стопроцентные санкции на товары из стран, которые продолжают торговать с Россией? Говорится о сфере энергетики,

– сказал он.

Китай покупает 80% российской нефти. Вторичные санкции американского лидера были бы очень болезненными для Пекина. Однако, по словам соучредителя аналитического центра, такие ограничения также стали бы неприятными и для граждан США.

Кроме того, между американцами и китайцами сейчас продолжаются деликатные торговые переговоры. Трамп, вероятно, не хочет обострять отношения с властями Китая.

Он не хочет разрушить потенциальную возможность заключить сделку с Китаем. Это заставляет меня сомневаться, действительно ли будут введены стопроцентные пошлины для китайцев,

– отметил Роланд Фройденштайн.

Несмотря на все, он заметил, что риторика Вашингтона в отношении России является правильной, ведь администрация Трампа впервые со дня инаугурации объявила о новых поставках оружия для Украины.

Я бы выделил 2 фактора, которые могут изменить ситуацию во время давления на Россию – это жесткие экономические санкции и усиление военной помощи для Украины,

– добавил соучредитель аналитического центра.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Россия может избежать дальнейших санкций, если согласится на мирное соглашение с Украиной. Он отметил, что прекращение войны позволит остановить гибель людей с обеих сторон. По его словам, договоренность, которая положит конец потерям, является ключом к снятию ограничений.