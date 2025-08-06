Попри це Трамп заявив, що вже не впевнений, чи санкції дійсно вплинуть на Росію. Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн розповів 24 Каналу, що, на його думку, це залежить від того, які саме обмеження будуть запроваджені.

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Що може сприяти завершенню війни?

Роланд Фройденштайн зауважив, що зовсім невідомо, якими можуть бути санкції США проти Росії, адже Трамп поки лише говорить про це.

Ми не знаємо, що буде. Залишається велике питання, чи дійсно Трамп запровадить вторинні стовідсоткові санкції на товари з країн, які продовжують торгувати з Росією? Мовиться про сферу енергетики,

– сказав він.

Китай купує 80% російської нафти. Вторинні санкції американського лідера були б дуже болючими для Пекіну. Однак, за словами співзасновника аналітичного центру, такі обмеження також стали б неприємними й для громадян США.

Крім того, між американцями та китайцями зараз тривають делікатні торгівельні перемовини. Трамп, ймовірно, не хоче загострювати відносини з владою Китаю.

Він не хоче зруйнувати потенційну можливість укласти угоду з Китаєм. Це змушує мене сумніватися, чи дійсно будуть введені стовідсоткові мита для китайців,

– зазначив Роланд Фройденштайн.

Попри все, він зауважив, що риторика Вашингтона щодо Росії є правильною, адже адміністрація Трампа вперше від дня інавгурації оголосила про нове постачання зброї для України.

Я б виділив 2 фактори, які можуть змінити ситуацію під час тиску на Росію – це жорсткі економічні санкції та посилення військової допомоги для України,

– додав співзасновник аналітичного центру.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Росія може уникнути подальших санкцій, якщо погодиться на мирну угоду з Україною. Він наголосив, що припинення війни дозволить зупинити загибель людей з обох сторін. За його словами, домовленість, яка покладе край втратам, є ключем до зняття обмежень.