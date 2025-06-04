"Трамп затягивает, чиновники –действуют": политолог предположил, когда США введут санкции против России
- Дональд Трамп оттягивает введение санкций против России, но в США формируется круг людей, которые могут ускорить этот процесс.
- ЕС готовит более жесткий 18-й пакет санкций против России, Европа и Украина работают вместе с Сенатом и Конгрессом США, чтобы стимулировать введение санкций.
Дональд Трамп оттягивает введение санкций против России, потому что это, по его словам, может сорвать мирное соглашение. Однако есть большая вероятность, что переговоры между Украиной и Россией не закончатся прекращением огня.
Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что сейчас в США формируется круг людей, которые могут ускорить процесс санкций. Вашингтон может действовать в этом направлении не самостоятельно.
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Когда США могут ввести санкции против России
Политолог объяснил, что в результате переговоров стороны могли бы договориться о прекращении огня, которое Трамп мог бы "продать" своим избирателям как успех. Однако если этого не будет – у Трампа нет другого варианта, кроме введения санкций против России.
"Если Трамп продемонстрирует, что он – слабое звено, в США начнется кастинг. Санкции и жесткую политику против России в США тогда может возглавить кто-то другой. Не обязательно Линдси Грэм, не удивлюсь, если это будет Майк Джонсон или даже Джей Ди Вэнс", – отметил Саакян.
Однако политолог выразил уверенность, что президент США может все же не отдать эту "роль" кому-то другому.
Пока Трамп будет затягивать время, другие чиновники будут его ускорять. Думаю, что июнь будет месяцем санкций против России,
– подчеркнул он.
"Не США едиными"
Саакян отметил, что уже и ЕС готовит более жесткий, чем предыдущий 18-й пакет санкций против страны-агрессора. С политической точки зрения это важно Фридриху Мерцу, Эммануэлю Макрону и Киру Стармеру, чтобы продемонстрировать свою силу и решимость.
Европа ведет работу и с Сенатом, и с Конгрессом, чтобы быть консолидированными с США. Европа с Украиной уже не действуют в парадигме "убедить Трампа", а говорят в целом со Штатами, чтобы стимулировать президента США,
– добавил он.
Кстати, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сенат США готов ввести новые санкции против России. Украинский лидер отметил, что их должен поддержать президент Штатов.