Украинский глава государства отреагировал на такую инициативу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга в Киеве.

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Что сказал Зеленский об инициативе Эрдогана

Украинский президент говорит, что разговаривал с Эрдоганом и обсудил возможность встречи лидеров Украины, Турции, Соединенных Штатов и России. Он заявил, что готов встретиться в любой момент.

Моя такая личная позиция: все стороны от этого выиграют, если они хотят окончания войны. Если президент Трамп поддержит такую идею – мы будем благодарны,

– добавил Зеленский.

Отметим, что во время брифинга глава государства также сообщил, что уже в эти выходные (7 – 8 июня) может состояться новый обмен пленными.

По его словам, Москва готова обменять 500 военных. Сейчас по этому поводу продолжаются консультации между украинской и российской сторонами.